Desde hace décadas, la NBA convirtió la Navidad en uno de los grandes escenarios de su calendario. Lejos de ser una casualidad, la jornada –que este 25 de diciembre programó cinco partidos– es el resultado de una combinación de historia, televisión y marketing.

En un día donde el deporte mundial prácticamente se detiene en todo el planeta, en la NBA se juega. No por simple cronograma de partidos ni fechas para cumplir, sino como jugada estratégica: ofrecer partidos en vivo y por los puntos es, más allá de lo histórico, un golpe de marketing que incide directamente en la audiencia. En 2024 se estimó que miraron cada uno de los cinco partidos programados alrededor de 5 millones de personas.

La NBA en Navidad tiene larga historia, no es sólo números y audiencias. El primer partido oficial disputado un 25 de diciembre se remonta a 1947, en los albores de la liga, cuando los New York Knicks se impusieron a los desaparecidos Providence Steamrollers –una de las 11 franquicias fundadoras de la NBA–.

Con el pasar de los años y el crecimiento de la liga, la Navidad dejó de ser una fecha simbólica y pasó a convertirse en una estrategia para la difusión: el público cautivo está en su casa, con tiempo libre y la televisión en frente o los dispositivos digitales en las manos.

Al principio no había una programación premeditada, pero desde fines de la década del 2000 la cartelera empezó a tener cinco partidos en hilera, con horarios diseñados para cubrir las distintas zonas de Estados Unidos y captar también al público internacional: por lo general juega el campeón vigente, se cruzan los mejores equipos de las conferencias y también dicen presente los New York Knicks, Los Angeles Lakers y los Boston Celtics, los tres mejores mercados.

Por citar algunos ejemplos, varios partidos del 25 de diciembre se transformaron en verdaderos hitos: los duelos entre Kobe Bryant y Shaquille O’Neal tras su separación, los choques entre los equipos de LeBron James y las grandes potencias del Oeste o los enfrentamientos de máxima tensión entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers en plena etapa de dominio compartido.

Los partidos de 2025

El primer partido de la jornada maratónica fue la victoria de los Knicks ante los Cavaliers, segundo y séptimo mejor clasificado de la Conferencia Este, respectivamente. El triunfo fue agónico, prácticamente cerrado en el último minuto de juego, cuando los neoyorquinos terminaron cerrándolo 126-124. Jalen Brunson, Jordan Clarkson y Tyler Kolek fueron las claves en el goleo de los ganadores, sobre todo para dar vuelva un marcador que parecía esquivo: en el inicio del último cuarto los Cleveland ganaban 103-86. El trío neoyorquino afinó la puntería desde el triple, lograron hacer un parcial 13-2 para ponerse a tiro, y en el juego cerrado decidieron mejor en ofensiva y cerraron bien su tablero. Brunson hizo 34 puntos, Clarkson 25 y Kolek 16 (más 9 asistencias).

Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs jugaron el segundo partido. Gran juego entre el actual campeón y uno de los retadores en la Conferencia Oeste, donde los Spurs dieron la nota y volvieron a vencer a los monarcas tal como lo hicieron en la semifinal de la Copa de la NBA. De'Aaron Fox fue el mejor exponente de los ganadores (29 puntos), bien secundado por Victor Wembanyama (puso 19 tantos y bajó 11 rebotes). Más allá de los puntos en ofensiva, lo mejor de los Spurs estuvo en defensa, incomodando en todo momento al conjunto liderado por Shai Gilgeous-Alexander.

Dallas Mavericks y Golden State Warrios fueron el tercer turno. Lejos de otras temporadas, ambos llegaban con un promedio de victorias cercano al 50%. La atracción principal fue Stephen Curry, quien terminó liderando su equipo 23 puntos en la victoria 126-116.

Desde las 22.00 se enfrentarán Houston Rockets y Los Angeles Lakers. Los angelinos son los cuartos en el Oeste, mientras que los texanos están en el puesto 6. Puede ser un partidazo por donde se lo mire por las figuras que estarán en cancha: Kevin Durant, LeBron James, Luka Doncic, Alperen Sengun, Deandre Ayton, Jabari Smith Jr. y Amen Thompson.

Por último y ya siendo viernes, a las 00.30, cerrarán los cinco partidos navideños los Denver Nuggets contra los Minnesota Timberwolves, tercero contra quinto en el Oeste, respectivamente. Ya si juega Nikola Jokić es argumento suficiente como para ver el partido, pero también lo puede ser ver al joven talento de los Wolves, Anthony Edwards.