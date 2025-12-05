Brasil ganó 4-3 y jugará la semifinal con Colombia; Paraguay y Venezuela definirán al otro finalista.

De la forma más angustiante y a la vez más honrosa, Uruguay, el país inventor del Fútbol de Salón y asimismo vicecampeón Mundial vigente, se debió despedir del Campeonato Sudamericano que se está desarrollando en Sopó, Colombia al caer derrotado ante Brasil por 4-3. El equipo dirigido por Pablo de Palleja que un día antes había cerrado su participación en la primera fase con puntaje perfecto y justamente ganandole a Brasil por 3-2 en el último partido del grupo C, no pudo 24 horas después volver a repetir el triunfo frente a los norteños ya en cuartos de final y debió despedirse del torneo.

El último partido y particularmente el cierre del partido fue algo espectacular, emocionante y una marca del deporte. Habían pasado todo el primer tiempo empatados primero 0-0, después 1-1, y al cierre 2-2 cuando antes del descanso Brasil consiguió por tercera vez la diferencia y se marcharon a vestuarios 3-2. Uruguay estuvo todo el segundo tiempo intentando empatarlo , pero en el arco brasileño estaba el de Bagé, Dodó, Douglas Patrón para muchos el mejor arquero de salón del mundo que hace 10 años juega en el salonismo uruguayo y que este año fue campeón de América y Mundial defendiendo el arco del Albion de Pan de Azúcar. Dodó estuvo impecable de principio a fin no solo defendiendo la valla verdeamarela sino además con su peculiaridad de ser un imponente rematador sacudiendo redes y goleros rivales. A falta de dos minutos Brasil se puso 4-2, pero cuando restab 1’22 Uruguay volvió a ponerse a tiro con golazo de su capitán el crack Marcio Gentil que cruzó su zurda para volver a vencer al arquero de dilatada trayectoria en Uruguay y que por primera vez fue llamado al arco de Brasil.

Ese último minuto fue una locura a falta de 18 segundos Brasil tuvo el quinto, cuando solo restaban 12’‘ Douglas Patrón salvó de manera increíble un mano a mano que era el empate, y en el último segundo , si, en el último. Marcio Gentil sacó un zurdazo de mediacancha que explotó en el pecho de Dodó y una milésima después apareció Luciano González para vencer a Patrón , pero ya había sonado la chicharra y terminado el partido. Increíble.

Ahora en semifinales el equipo local Colombia que sumó una goleada más aplastando a Chile por 11-1 enfrentará al quinteto brasileño , mientras que en la otra semifinal Paraguay el campeón del mundo que derrotó por 7-3 a Perú se cruzará con Venezuela que le ganó a Argentina por 4-3. Los ganadores de las semifinales definirán el título en el estadio de Sopó, Cundinamarca, a 40 kilómetros de Colombia, donde se desarrolló, después de 11 años de interrupciones de Sudamericanos , todo este torneo.