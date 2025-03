El entrenador tricolor dirigirá frente a Juventud pero un resultado negativo podría revocar la realidad actual, aunque el partido por Copa Libertadores está muy cerca en el calendario.

Luego de empatar con Liverpool y más allá de que el negriazul de Joaquín Papa es el mejor del año hasta ahora, Martín Lasarte se vio en la cuerda floja. Para colmo de males, Peñarol pareció recuperar el rumbo al ganarle a Juventud y se acercó en la tabla anual. Siempre es un campeonato aparte el que juegan los grandes entre sí.

En las últimas horas, los altos mandos de Nacional se manifestaron disconformes, quienes habían querido destituir al entrenador cuando asumipo. Sin embargo, en aquel momento, las tratativas con Jorge Bava, por ejemplo, no fueron fructíferas y Lasarte siguió siendo el entrenador.

El presidente de la institución, Ricardo Vairo, se reunió con el técnico este viernes por la mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, previo a la práctica, y tuvieron “un encuentro muy franco de ambas partes”, según declaró después. “Era una reunión que teníamos pendiente hace varios días y que, por distintos motivos, no habíamos podido tener”, señaló Vairo en conferencia de prensa y añadió: “Intercambiamos un diagnóstico de la situación”.

Luego prosiguió aclarando que “no estamos donde aspiramos, que los márgenes se achican y que de aquí para adelante hay que ganar. Está buscándole la vuelta. Se tiene mucha confianza en poder revertir esto”. De alguna forma, confirmó la continuidad de Lasarte al menos para los próximos dos encuentros, por el Apertura y por el debut en la Copa Libertadores. “Merece esta oportunidad. Es un gran profesional, una gran persona y un enorme hincha de Nacional. Se merece todo el respeto de la dirigencia y de la hinchada por sus antecedentes”, confirmó.

Lasarte dirigirá en el debut en Copa Libertadores el miércoles 2 de abril ante Atlético Nacional en Medellín a las 23.00, aunque un resultado negativo frente a Juventud de Las Piedras en la próxima fecha por el uruguayo como locales en el Gran Parque Central podría torcer nuevamente el rumbo de las cosas. El encuentro será el domingo a las 15.00.

Cinco técnicos han sido cesados hasta ahora

Este jueves, Defensor Sporting confirmó que Álvaro Navarro dejó de ser el director técnico del equipo. Transcurridas las primeras ocho fechas del torneo, son cinco los entrenadores que dejaron su cargo. El primero fue Darío Rodríguez, quien dejó de ser el DT de Racing. Luego fue el turno de Walter Pandiani, quien fue despedido de Miramar Misiones. Wanderers fue otro de los que optó por dejar de contar con Antonio Pacheco y Alejandro Apud fue el siguiente, en Danubio.

Navarro declaró luego de despedirse del plantel esta mañana que “si nos ponemos a pensar en frío, Defensor el año pasado a esta fecha tenía los mismos puntos que tenemos ahora, estamos a cuatro puntos del segundo y ningún equipo nos pasó por arriba”.

“Las redes sociales destruyen y hoy acá en Defensor, por cuatro o cinco votos, fue lo que pasó”, agregó en diálogo con radio Carve Deportiva. Señaló, además, que “la presión se sentía y hay gente que siempre te la hacía saber: este jugador tiene que jugar, este no puede jugar, este no tiene que estar más en el plantel, como si fuera una pieza de ajedrez que tendrías que mover. Me lo decían. Cuando me dijeron que ese jugador no podía jugar más, fui y se lo dije de frente, porque siempre les fui de frente”.