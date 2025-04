El ganador de la Vuelta Ciclista habló tras consagrarse en la etapa que llegó a Montevideo.

Llegó el último ciclista y comienza el año, un 2025 que será especial para Anderson Maldonado, que se coronó campeón de la Vuelta en la última etapa, que terminó en la rambla de Montevideo, en la zona de Carrasco.

El olimareño, que se había vestido con la malla oro el sábado, mantuvo la ventaja en la carrera dominical, que comenzó en Maldonado y tuvo 145 kilómetros de extensión.

Tras conseguir el título, Maldonado, emocionado, y después de bajar por última vez del podio con la malla oro que ya nadie se la volverá a poner hasta el 2026, dijo en la transmisión de la Federación Ciclista Uruguaya y Canal 5: “En este momento no tengo palabras. Se me pasan un montón de cosas por la cabeza. Me preparé muchos años para esto. Pocas personas saben todo el sacrificio que hice para llegar hasta acá. Trabajé duro. Agradezco a mis amigos, vecinos, todo el pueblo de Treinta y Tres, a mi equipo, mis compañeros y mi señora. A todo mi equipo y a los que tanto apuestan al ciclismo. Este es un equipo luchador que hace muchos años que la viene buscando y por suerte se dio esta vuelta”.

Sobre el desarrollo de la competencia, analizó: “La etapa más dura fue la del sábado. Fue el único día que sopló viento cruzado. Lo hicimos a la uruguaya. Fuimos de a poquito hasta ayer, que sopló viento cruzado, y, bueno, nos cerramos al borde y seleccionamos el grupo, y a falta de siete, ocho kilómetros le dimos duro con Agustín [Alonso] y pudimos agarrar el liderato y defenderlo con todo en la carrera del domingo”.

Más allá de los vínculos cercanos, el ganador de la Vuelta Ciclista hizo una dedicatoria especial de su logro: “Hay mucha gente atrás de esto; en especial se lo dedico a mi abuela, que es la que hace que yo me sacrifique todos los días”.