En el Centenario venció 2-1 y de atrás a Nacional de Potosí para acomodarse en el grupo A, en el que quedó segundo.

Boston River, con dos goles en el segundo tiempo, venció de atrás por 2-1 a Nacional de Potosí en el Centenario y se acomodó en la tabla del grupo A de la Sudamericana.

El arranque fue de sorpresa para los pocos presentes en el estadio Centenario y para los muchos cientos que estaban detrás de las pantallas, porque el equipo de la banda roja, el Nacional de Potosí, generó un dominio territorial en los primeros cinco minutos que contrastaba con la idea preestablecida de que por tratarse de un equipo boliviano de Potosí no podía jugar a nada.

El error está en el prejuicio, y no sería nada extraño de acuerdo a las últimas prestaciones presentadas por Always Ready el año pasado en la Libertadores, jugando a 4.000 metros en El Alto y sometiendo a todos los rivales, pero haciéndolo de muy buena manera cuando jugaba de visitante en el llano, o este mismo año el debutante San Antonio Bulo Bulo. Ni hablar de los paceños Bolívar y The Strongest, que después de jugado el partido que fuera la gente quedaba descolocada porque ganaron, empataron o simplemente compitieron de igual a igual. Pero no, desde la crítica baja el mensaje que se reproduce en las redes sociales, las nuevas redes masivas de comunicación, y entonces el prejuicio queda instalado sin siquiera revisar quiénes son los jugadores de Nacional de Potosí o qué antecedentes inmediatos tienen en este mismo torneo.

Boston River fue paciente en esos primeros minutos. No es que se haya visto desbordado, e intentó con su juego de toque y desde el pie arrancar a campo rival y empezar a generar situaciones de peligro. Fue en un tiro de esquina que el equipo montevideano tuvo su primera situación de peligro, cuando un cabezazo del duraznense Fredy Martínez se fue apenas al lado del caño derecho del meta boliviano Saidt Mustafá.

A los 20 minutos se confirmó lo que representó la característica sorpresa para los observadores y fue que el elenco boliviano lograra ponerse en ventaja a través de un gol de Andrés Torrico. Todo arrancó con una contra, que ya habíamos visto lo hacía bien el elenco potosino: una pelota larga entre los centrales que recibió y condujo Víctor Abrego, el punta, que al enfrentarse en el mano a mano con Bruno Antúnez pudo el arquero rojiverde interceptar la pelota, pero en el rebote desde lejos le pegó Andrés Torrico con Antúnez ya caído, y terminó con la pelota en las redes.

Se plantó Boston River con la idea de conseguir rápidamente el empate y empezó a buscar fundamentalmente con conexiones, por lo que se generaron aproximaciones al área, pero de manera lenta y sin desequilibrio. Apenas pasada la media hora hubo una situación que multiplicó la acción del VAR y fue extremadamente confusa, a tal punto que su revisión atravesó los cuatro minutos: primero para saber si había posición adelantada en el ingreso del rochense Juan Acosta, luego si los bolivianos le habían hecho penal. Demoró mucho rato, hasta que con la revisión de pantalla por parte del árbitro brasileño Anderson Daronco fue desestimada la pena máxima.

Para el segundo tiempo, después de una charla en la que el santanense Jadson Viera habrá intentado cambiarle el sentido al juego del equipo uruguayo, ingresó el estadounidense Agustín Anello por Juan Manuel Gutiérrez, que volvía después de una semanas lesionado, y la otra variable fue la expulsión en los bolivianos del colombiano Dubán Palacio Mosquera por doble amarilla. Eso hizo que el partido pasara a jugarse en una mitad de cancha, la de los potosinos, en donde se amontonaban diez bolivianos –la totalidad de los que estaban en cancha– y ocho o nueve de Boston River que mareaban la pelota de un lado para el otro.

Se sucedieron las jugadas, pero no le pegaban al arco hasta que por fin de derecha a izquierda fue Agustín Albarracín, que recibió el pase de Agustín Amado y a la altura de la medialuna sacudió su zurda para vencer a Mustafá y poner el esperado 1-1 a los 12’ del complemento. Había tiempo y espacio para seguir de largo.

Hubo mil intentos de Boston –y uno de Nacional con enorme atajada de Antúnez– hasta que a los 25 minutos, después de un largo ataque de los rojiverdes con la pelota atravesando el área de lado a lado por dos veces, por izquierda apareció el duraznense Martínez, que atropelló, controló, una, dos, tres veces, y sacó terrible bombazo para vencer a Mustafá y colocar el 2-1.

Después, varias veces estuvo por llegar al 3-1, con palos y goles anulados que no llegaron, pero alcanzó para la primera merecida victoria, que se había negado en el último minuto cuando en el debut le empató Guaraní y hasta podría tener un punto más con la derrota en la hora ante Independiente en Avellaneda. Boston va a pelear bien alguna posibilidad en la segunda rueda del grupo.