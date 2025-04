Se dio en el marco del convenio celebrado en 2023 entre la Mutual de Futbolistas Profesionales, UTU y el Inefop.

Decenas de futbolistas culminaron el bachillerato profesional-técnico medio en deporte en diciembre de 2024. Fue un convenio realizado entre la Mutual de Futbolistas Profesionales, UTU y el Inefop, enfocado en jugadores mayores de 21 años con más de tres años de experiencia en la profesión que tuvieran ciclo básico completo. El acuerdo se celebró en 2023 y esta fue la primera generación en egresar.

Para el Inefop, que financia el proyecto, el objetivo es “promover la capacidad de aprendizaje permanente con foco en competencias transversales con la finalidad de mantener actualizadas las calificaciones laborales de las personas y facilitar la movilidad ocupacional en el cambiante mundo del trabajo”.

La entrega de diplomas a la primera generación se desarrolló esta semana en el salón de actos de UTU, ubicado en San Salvador 1674, y contó con la presencia de Juan Acosta, Joaquín Gottesman, Jonathan Ramis, Guillermo Firpo, Santiago Martínez, Andrés Ravecca, Mauro Silveira y Joel Burgueño, entre otros. En el segundo semestre de 2025 comenzará un nuevo grupo.

Foto: Presidencia.

Juan Acosta: “Pensé en la insistencia de mi madre para que estudiara”

Juan Acosta habló en el programa La mañana de fútbol, de El Espectador Deportes, y reconoció: “Estoy muy contento con la chance que nos brindaron”.

El lateral derecho de Boston River había dejado de estudiar hace 15 años, cuando vivía en Rocha. Contó que fue lo primero que hizo cuando le entregaron el diploma: “Cuando me gradué pensé en la insistencia de mi madre para que estudiara. Cuando salí, le mandé un mensaje que decía: me voy poniendo al día contigo”.

Acosta habló de cómo adaptó su vida familiar para estudiar mientras seguía practicando el deporte profesionalmente y la carrera que eligió al terminar el bachillerato: “Los tiempos cuestan, pero es un tema de organización y querer hacer las cosas. Este año empecé la Licenciatura en Educación Física; a veces pierdo clases cuando coinciden con los partidos de la Copa Sudamericana. Te da y te quita, a mí me sirve para sacar la cabeza un poco del fútbol o salir cuando no se me da de jugar tantos minutos como me gustaría”.