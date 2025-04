Lo presentó Ricardo Vairo en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes para dar comienzo a un nuevo ciclo que iniciará su actividad oficial este miércoles, por la Copa Libertadores de América.

La primera decisión de Pablo Peirano al mando del Club Nacional de Football fue quedar concentrados desde hoy, día de su presentación, hasta el jueves, día posterior al debut por Copa Libertadores de América. Nacional enfrentará a Bahía este miércoles por el certamen continental, y el fin de semana recibirá a Danubio también en el Gran Parque Central.

En las horas de concentración, Peirano y su cuerpo técnico buscarán “optimizar el tiempo para que sea productivo para todos”, señaló en conferencia de prensa, tras ser presentado oficialmente por el presidente Ricardo Vairo, el vicepresidente Flavio Perchman, y los directivos Alex Saúl y Raúl Giuria. “Hoy comienza una nueva etapa con el trabajo de Pablo y de su equipo. Esperamos retomar la senda triunfal, realizar una gran campaña en la Libertadores y culminar con la conquista del Uruguayo. Menos discurso, más trabajo y el respaldo total para Pablo”, dijo Vairo, antes de darle la palabra al nuevo entrenador.

“Me invitaron y acepté de inmediato. Estar en un proyecto de esta magnitud es algo que todos soñamos en la carrera. No hubo ni un pero, fue todo muy rápido. Es una felicidad enorme, mía, de mi familia y de los que me rodean. Conocemos la responsabilidad que tenemos y la transformamos en motivación”, señaló el entrenador en sus primeras palabras al frente del equipo. “Me imagino un Nacional que haga sentir la localía. Respetando al rival, pero tratando de imponer lo que queremos dentro del juego, y con un amor propio que me interesa y una identidad que los jugadores transmitan, para después desarrollar aspectos tácticos y técnicos”, consignó.

Nacional pareció despertar del letargo y venció a Cerro Largo por 4-0 en el difícil recinto de Melo. El partido fue el fin del interinato de Martín Liguera y dejó a Nacional aún en puntos suspensivos en el Apertura. Peirano dijo que en el partido con Cerro Largo le “gustó la manera punzante de finalizar jugadas” de Nacional. Agregó que los futbolistas “fueron solidarios en todas las líneas y en el primer tiempo hubo un pasaje en el que Cerro Largo se pudo meter en partido. Lo manejaron bien y al final dio para hacer las variantes. Los que entraron lo hicieron concentrados y mantuvieron el plan del partido. Hasta jugando con diez mantuvieron la figura táctica”.

En cuanto al próximo rival, el Bahía de Luciano Rodríguez en lo que significará el debut de Peirano como entrenador de los tricolores, expresó que “es un muy buen equipo en general. Propone desde la salida, tiene un inicio de juego que utiliza mucho al arquero y los volantes centrales. En la parte ofensiva tiene mucha movilidad y rota las posiciones. Es indistinto si es local o visitante: propone en las dos fases y vamos a intentar estar en campo rival lo máximo. Nos vamos a preparar para cerrar espacios y que ellos no tengan posibilidades de gol”.

En referencia al plantel que dirigirá a partir del día de hoy, y desde el miércoles de manera oficial en competencia, sostuvo que “es un plantel muy rico en calidad, tiene jugadores importantes por el carril central y jugadores que pueden desnivelar por las bandas. Para el aspecto defensivo, que no solo que se recargue en los defensores, sino también en los atacantes”. “Es un equipo muy versátil”. Finalmente en referencia al Diente Nicolás López dijo que “es un jugador importante, que desnivela en el área, pero en Nacional es importante Nacional, tanto él como todos. Hay que sacarle lo mejor y que esté en un buen momento. El fútbol es así”. Nacional en modo Peirano en marcha.