En el Casto Martínez Laguarda se define la Copa Nacional de Selecciones 2025.

Minas y San José de Mayo están separadas por dos horas y media de carretera. Minas y San José son las capitales de Lavalleja y San José, y tienen poblaciones casi idénticas según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de acuerdo a los datos del Censo de 2023: 38.553 habitantes tiene la ciudad donde está el estadio Casto Martínez Laguarda, y 38.645 la ciudad que acoge el ahora sintético césped del estadio Juan Antonio Lavalleja.

Ambas son sede de las largamente centenarias asociaciones que vieron nacer el fútbol en sus pueblos cuando asomaba el siglo XX la Liga de Football de San José (ahora Liga Mayor de San José), y la Liga Minuana de Fútbol de cuando , el departamento aún se llamaba Minas y no Lavalleja.

San José y Lavalleja juegan este sábado a las 20.45 en el estadio Casto Martínez Laguarda la segunda y definitiva final de la Copa Nacional de Selecciones que empezó hace más de tres meses -el 8 de enero con el inicio del Sur- con 33 selecciones participantes que representaban a un número mayor de ciudades y pueblos de 18 de los 19 departamentos del Uruguay . No hay para los futbolistas josefinos -hay también libertenses- ni por los minuanos instancia más importante ni título más trascendente que este, ser los mejores del Uruguay, lo mejores de nuestro mundo íntimo y aldeano, del conjunto del nosotros de millones de mujeres y hombres que nacieron, viven o se criaron fuera de Montevideo.

Ganar el campeonato del interior, la Copa Nacional de Selecciones nuestro mundial, es la gloria casi imperecedera para aquellos que llevaron la camiseta como bandera del pueblo. Comparecen en esta instancia como campeones de sus confederaciones, San José , como 100 años después de su primer título del Sur y Lavalleja del Este.

Una semana atrás jugaron la primera de las finales en el Teatro de las Sierras como lo bautizó Juan Aldecoa años atrás cuando la selección serrana jugaba otra final del mundo ante Durazno en aquel año. Empataron sin goles, pero fue un partidazo lleno de tensiones y expectativa, de gente soñadora y alegre en las tribunas identificada con su pueblo y capaz de realizar una recepción a sus héroes vecinos de las que no se olvidarán más y pasarán de generación en generación. No quedará un Castro, un Alonso, un Britos, un Gallo que no se encargue de pasar de generación en generación el aura inolvidable y fantástica de Minas y abril, pero en el estadio y con la tricoserrana ante San José.

Como tampoco habrá maragato o josefino que pueda olvidar aquella helada tarde de mayo cuando con ocho y después de los penales San José fue campeón en el mismísimo Juan Antonio Lavalleja después de haber perdido la ida en casa en este Casto Martínez Laguarda que este sábado 12 de abril a las 20.45 verá el inicio de esta finalísima. Si hay un ganador será el campeón, si vuelven a empatar habrá un alargue de 30 minutos a modo de tercer partido, y si allí también empatan habrá penales para ver quien se queda con nuestro Mundial.

Orgullo de nuestro fútbol

Dos equipos parejos, seguros de lo que están haciendo y representantes de una época en la que el fútbol de San José y de Minas a través de sus clubes y de sus selecciones han brillado como tal vez no será posible hacerlo.

Son dos enormes finalistas. Enormes. Los equipos no solo juegan, atacan o defienden. ​​Hay un entendimiento del juego, las circunstancias, o las coyunturas que también hacen al saber de estos colectivos que están donde tienen que estar. Orgullo de nuestro fútbol. ¿Que encierra esa caminata , esas dos cuadras desde la avenida Manuel Rodríguez y Larriera desde donde las luces del estadio ya empiezan a iluminar expectativas y enfocar temores hasta el portón de lata por donde pasan tus cracks? ¿Cuántas palpitaciones, manchas de yerba y refuerzos de milanesa hay en esos 162 kilómetros entre Minas y San José por la ruta 12, la 108, la 81y la 11 hasta por fin dar con el estadio de ellos buscando la gloria?

Perfume oriental de medio tanque y parrilla, música de ciclomotores, arte de bicicletas, ropa de domingo para el sábado por la noche. Los guachos con el redoblante y el bombo, futuros murguistas de aquí y allá , el Gordo López, el del banco , la Isabel y sus hermanas, y el Beto con la camiseta más linda y más vieja del mundo , la de aquel año que fuimos campeones.

Es hoy, es la final de nuestro mundial. Las entradas no se compraron por internet, no hay QR, pero sí se permitirán los miles de mates y termos que regarán o contendrán los nervios y alegrías.