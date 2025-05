Decenas de escenarios y poblaciones, 88 clubes de 18 departamentos y dos copas que parecen la Champions: ya está en juego la Copa Nacional de Clubes de OFI.

Desde el 26 de abril, cada semana, por todos los rincones del país, hay uno de los 44 partidos que se juegan por las fases de grupos de la Copa Nacional de Clubes en sus divisiones A y B.

La 21ª edición de la Copa Nacional de Clubes A dio comienzo con la participación de 32 clubes que representan a 18 de los 19 departamentos del país. Menos Montevideo, todos los departamentos están representados en la competencia clubística y esta será la tercera en que, por la definición de la conformación del torneo, tendrá representación plena de por lo menos una de las ligas de cada departamento de las que componen la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

60 y contando

Es la 21ª edición de la Copa Nacional de Clubes con ese nombre, pero es ya la 60ª edición de la Copa de Clubes del Interior, surgida bajo la idea del periodista Efraín Martínez Fajardo en 1966.

Desde la diaria, seguidora y promotora de la copa desde su año inicial en 2006, se me ocurrió, con cierta rabia e ironizando a los que hablan de los Manchester o el Madrid o el París y tapan por ausencia este torneo, llamarla, hasta por coincidencia de trofeo, “copa la orejona” y, en concordancia, denominar al torneo “la Champions del interior”.

Bajo la denominación de Copa Nacional de Clubes, después de haber sido Campeonato de Clubes Campeones del Interior y Torneo Mayor del Interior, se juega desde 2004, con un número casi fijo de participantes y con una alta exigencia en la clasificación desde 2017, en que pasaron a ser 20 clubes con los primeros 14 de cada año que conseguían la permanencia y los seis ascensos de la Copa Nacional de Clubes B, que se juega, asimismo, desde 2016.

Después pasaron a ser 24, y desde 2023 se activó otro régimen de ascensos y descensos con cada campeón departamental con cupo asegurado, por lo que en 2024 fueron 36 los clubes participantes. Desde esta edición, y seguramente en las futuras, serán 32 los clubes en competencia en la Copa A, compuestos por los diez mejores de la Copa Nacional de Clubes A de la temporada anterior, los cuatro mejores de la Copa B del año pasado y los 18 campeones departamentales.

La Copa A, con representación plena de todos los departamentos de acuerdo con la modificación hecha hace un par de años por la que los campeones departamentales consiguen cada año su lugar, está compuesta por 32 clubes que se dividen en ocho grupos de cuatro, de los cuales avanzarán hacia octavos de final los dos primeros de cada una de las series.

Por todos lados

La Copa Nacional de Clubes B está, en cambio, en su novena edición y tiene 56 participantes repartidos por todo el territorio nacional. Se está jugando su fase de grupos con 14 series, y pasarán a la segunda fase los dos primeros de cada una de ellas y los cuatro mejores terceros, de manera tal de quedar 32 clubes que jueguen dieciseisavos de final. Después seguirán de manera directa quedando 16, ocho, los cuatro de semifinales y los finalistas. La conformación de las series también se dio por proximidad geográfica.

Los cruces serán, excepto cuatro de ellos, todos de primeros contra segundos, mientras que los cuatro mejores terceros que logren seguir tras la fase de grupos enfrentarán en dieciseisavos de final a los mejores de su zona. Si es uno del este, enfrentará al mejor de esa zona, y así con cada uno de ellos.

De cada pueblo varios paisanos

En total son 88 los clubes de 18 departamentos -por unos pasitos no está Montevideo, que tiene a su vecino inmediato en Canelones al de Villa Manuela, que por seis fines de semana estará protagonizando el más amplio y abierto campeonato de fútbol de categoría absoluta-.

Esos 88 clubes representan a no menos de 3.000 deportistas involucrados con el compromiso, la responsabilidad, la ilusión y el anhelo de defender la camiseta del club y por la búsqueda de su objetivo más puro y racional: competir, jugar y soñar con la orejona, por lo menos por seis fines de semana, ante su gente, frente a vecinas y vecinos de otros pueblos y sublimarse como futbolistas del lugar. Créanme que no es poco.

Hay seguro 15.000 personas de sus núcleos familiares, laborales, estudiantiles y hasta vecinales que los seguirán, y otros 200.000 o más hinchas que se arrimarán a las canchas en estos 44 partidos o que seguirán cada fin de semana a su hijo, sobrino, nieto, compañero de clase, el de la esquina, el que anda con la de González o el profe de Biología. Un montón.

No hablamos ni de los/las asadores, pancheros, tortafriteros y demás que andarán en la vuelta de cada cancha de cada estadio.

Geografía de Uruguay

Canelones es la única capital departamental que no tiene equipos en juego por alguna de las orejonas. Los departamentos con más cuadros en competencia son Maldonado -todos de ligas del departamento- y Colonia, que tienen a diez clubes cada uno entre las dos copas. Para el caso de los colonienses, son de ciudades del interior del departamento, pero con algunos clubes que compiten deportivamente en otro departamento, como es el caso de los palmirenses Polancos y Deportivo Juvenil, que participan como afiliados a una liga de Soriano.

Salto y Florida son las ciudades que más equipos tendrán en competencia por estos meses, porque los salteños, con la liga capital con más competencia entre 34 clubes que se dividen en tres divisionales, A (12 equipos), B (12) y C (10), tienen a seis equipos de la ciudad participando. Ferro Carril, Arsenal, Nacional, Universitario en la Copa A, River Plate y Gladiador en la B, mientras que Florida los repite a mitad y mitad, dado que los tradicionales Atlético, Quilmes y Nacional juegan en la A y Candil, Avenida y España juegan en la B. En la Liga de Fútbol de Florida compiten 19 equipos; 12 en la A y siete en la B, pero con la condición de que de los 19 sólo diez son de la ciudad de la Piedra Alta y de esa decena hay seis que están jugando copa. Salto tiene 106.000 habitantes y Florida, 36.500.

Como ya se expresó, Canelones es la única ciudad que no tiene equipos en ninguna de las dos copas y Mercedes y Colonia del Sacramento no tienen representante en la Copa A, pero hay otras capitales que sólo tienen a uno de sus representantes en la orejona de la A, como es el caso de Trinidad con Porongos, Minas con Barrio Olímpico, Artigas con Piratas Junior, Durazno con Wanderers, Fray Bentos con 18 de Julio, Rivera con Peñarol, Rocha con Lavalleja y, llamativamente, San José, que por años fue la ciudad que más clubes colocaba en la A, este año sólo tiene al mil rayitas Río Negro.

La Horqueta, Ismael Cortinas y el KM 110

Hay clubes que merecen estar en una lista especial que junta baja densidad demográfica como representatividad y sueños. En ese sentido, están La Horqueta en Colonia y su representante Horqueta Wanderers. Es que las seis o siete manzanas del Paso de La Horqueta, a 26 kilómetros de la capital coloniense, albergan en sus 52 casas a 104 personas, según el Censo 2023, que asimismo desagrega el dato de que los hombres de entre 15 y 35 años del lugar no sobrepasan el 20%, por lo que habría un universo de 25 horquetenses para tratar de llenar la lista de buena fe del Wanderers, que por supuesto la debe engrosar con gente que llega desde otros pueblos y que entrena dos o tres veces por semana en la cancha. Es maravilloso.

No debería haber un uruguayo/a que no empatice con el Horqueta Wanderers, que aparte no está de regalo en la Copa A, sino que es el último campeón de la Liga de Fútbol de Colonia, que conquistó su primer título al vencer por penales a San Carlos en el Alberto Suppici.

Casos parecidos son los de San Lorenzo del Kilómetro 110, Pueblo Gerona, a nueve kilómetros de Pan de Azúcar, con 830 habitantes, y ni hablar del más absoluto de los debutantes, Arroyo Grande de Ismael Cortinas -que hasta 1950 el pueblo se llamaba Arroyo Grande-, con poco más de 100 habitantes, que se estrenó dando la nota con un impensado empate ante Río Negro en San José y con su primer gol histórico en la Copa Nacional de Clubes, anotado por Santiago Chucarro López, goleador josefino de nota que sigue rompiendo redes a sus 44 años.

Mapa mudo

Este año son 55 las ciudades, pueblos, villas y parajes que ponen a su club o a sus clubes en la cancha y allá atrás van sus vecinos e hinchas del cuadro: Artigas, Baltasar Brum, Atlántida, Estación Atlántida, Barros Blancos, Juanicó, San Bautista, Tala, Río Branco, Melo, Juan Lacaze, La Paz (Colonia), Colonia del Sacramento, La Horqueta, Nueva Helvecia, Cardona, Durazno, Trinidad, Ismael Cortinas, Florida, Casupá, Sarandí Grande, Minas, San Carlos, Punta del Este, Pueblo Gerona, Piriápolis, Maldonado, Aiguá, Pan de Azúcar, Paysandú, Guichón, Fray Bentos, Young, Nuevo Berlín, Rocha, Castillos, Punta del Diablo, Rivera, Salto, Albisu, Granja Santana, San José de Mayo, Libertad, Colonia Alonso Montaño, Rafael Perazza, Dolores, Tacuarembó, Paso de los Toros, Treinta y Tres, José Pedro Varela, Sarandí del Yi, Mercedes y Nueva Palmira.

La esquina de casa es un poco la esquina del estadio, el muro del club o el cañaveral que hace de vestuario cuando empezamos a jugar a los héroes del pueblo en camiseta.

¡Tas loco, muchacho! Tas fuera del lote vos. ¿Quién te va a creer?

El carrito del panchero está a cinco o diez metros de nosotros, pero estamos en línea con él. De hecho, ese pancho de no menos de 30 centímetros, en el que se mezclan serpenteando la mostaza amarilla verdosa con el rojo carmesí del ketchup, acaba de viajar en el tiempo desde ahí donde desde la olla se acopló con el pan especial de panadería, y con el honesto oficio de frankfurtero, al que siempre se le conoce por el apellido -¿Chávez?, ¿Méndez?, ¿Suárez?-, que sincroniza su motricidad adaptada a la circunstancia y como un malabarista saca la tapa, pesca con la pinza, acopla el pan con la servilleta de agarradera con el noble chacinado, mientras que con lo que le queda de la otra mano, cual artista de aerosoles, celebra la mostaza, la mayonesa y hasta algo parecido al chimichurri, que como emulsión aceitosa baña el chopan.

¡Echalo, muchacho!

Por todos los pagos Artigas

Pirata Juniors (Artigas)

Tabaré (Baltasar Brum) Canelones

Juanicó (Juanicó)

San Bautista (San Bautista)

Atenas (Tala)

Villa Manuela (Barros Blancos)

Progreso Est. Atlántida (Estación Atlántida)

Atlántida Juniors (Atlántida) Cerro Largo

Boca Juniors (Melo)

Melo Wanderers (Melo)

Conventos (Melo)

Escuela Industrial (Río Branco) Colonia

Horqueta Wanderers (La Horqueta)

Nacional (La Paz)

Juventud (Colonia)

San Carlos (Colonia)

La Granja (Juan Lacaze)

Nacional (Nueva Helvecia)

Artesano (Nueva Helvecia)

Nuevo Horizonte (Nueva Helvecia)

Polancos (Nueva Palmira)

Deportivo Juvenil (Nueva Palmira) Durazno

Wanderers (Durazno)

Racing (Durazno)

Sarandí (Sarandí del Yi) Flores

Porongos (Trinidad)

Arroyo Grande (Ismael Cortinas) Florida

Nacional (Florida)

Quilmes (Florida)

Atlético (Florida)

Candil (Florida)

Avenida (Florida)

España (Florida)

El Inca (Casupá)

Fraternidad (Sarandí Grande) Lavalleja

Barrio Olímpico (Minas)

Lavalleja FC (Minas) Maldonado

CA San Carlos (San Carlos)

Libertad (San Carlos)

Punta del Este (Punta del Este)

Atlético Fernandino (Maldonado)

Peñarol (Maldonado)

Ituzaingó (Punta del Este)

Aiguá (Aiguá)

Pan de Azúcar (Pan de Azúcar)

San Lorenzo (KM 110 Pueblo Gerona)

Piriápolis (Piriápolis) Paysandú

Estudiantil (Paysandú)

Huracán (Paysandú)

Litoral (Paysandú)

Obreros Unidos (Guichón) Río Negro

18 de Julio (Fray Bentos)

Laureles (Fray Bentos)

Figuritas (Fray Bentos)

San Lorenzo (Young)

Berlín (Nuevo Berlín) Rivera

Peñarol (Rivera)

Huracán (Rivera) Rocha

Lavalleja (Rocha)

Tabaré (Rocha)

Peñarol (Castillos)

Punta del Diablo (Punta del Diablo) Salto

Ferro Carril (Salto)

Arsenal (Salto)

Nacional (Salto)

Universitario (Salto)

River Plate (Salto)

Gladiador (Salto)

Barrio Albisu (Albisu, Salto)

Independiente (Granja Santana, Salto) San José

Río Negro (San José)

Central (San José)

San Lorenzo (San José)

Campana (Libertad)

Juincam (Colonia Alonso Montaño)

San Rafael (Rafael Perazza) Soriano

Sportivo Barracas (Dolores)

Racing (Mercedes)

Peñarol (Mercedes)

Santa Emilia (Cardona) Tacuarembó

Estudiantes (Tacuarembó)

Central (Tacuarembó)

Defensor (Paso de los Toros) Treinta y Tres

Huracán (Treinta y Tres)

Treinta y Tres FC (Treinta y Tres)

San Juan (Treinta y Tres)

San Antonio (Varela)

Barrio Coya (Varela)

Los 32 de la Copa Nacional de Clubes A Pirata Juniors – Artigas

Atenas – Tala

Boca Juniors – Melo

Melo Wanderers – Melo

Nacional - Nueva Helvecia

Horqueta Wanderers - La Horqueta (Colonia)

Wanderers – Durazno

Porongos – Trinidad

Arroyo Grande - Ismael Cortinas

Nacional – Florida

Quilmes – Florida

Atlético – Florida

Barrio Olímpico – Minas

CA San Carlos - San Carlos

Libertad - San Carlos

Punta del Este - Punta del Este

San Lorenzo - Pueblo Gerona

Piriápolis – Piriápolis

Estudiantil – Paysandú

Huracán – Paysandú

18 de Julio - Fray Bentos

Peñarol – Rivera

Lavalleja – Rocha

Ferro Carril – Salto

Arsenal – Salto

Nacional – Salto

Universitario – Salto

Río Negro - San José de Mayo

Campana – Libertad

Sportivo Barracas – Dolores

Estudiantes – Tacuarembó

Huracán - Treinta y Tres

Los 56 de la Copa Nacional de Clubes B Tabaré - Baltasar Brum

Juanicó – Juanicó

Vida Nueva San Bautista - San Bautista

Villa Manuela - Barros Blancos

Progreso Est. Atlántida - Est. Atlántida

Atlántida Juniors – Atlántida

Conventos – Melo

Escuela Industrial - Río Branco

Nacional - La Paz (Colonia)

Juventud – Colonia

San Carlos – Colonia

Santa Emilia – Cardona

La Granja - Juan Lacaze

Artesano - Nueva Helvecia

Nuevo Horizonte - Nueva Helvecia

Racing – Durazno

Sarandí - Sarandí del Yí

Candil – Florida

Avenida – Florida

España – Florida

El Inca – Casupá

Fraternidad - Sarandí Grande

Lavalleja FC – Minas

San Antonio – Varela

Barrio Coya – Varela

Atlético Fernandino – Maldonado

Peñarol – Maldonado

Ituzaingó – Maldonado

Aiguá – Aiguá

Pan de Azúcar - Pan de Azúcar

Litoral – Paysandú

Obreros Unidos – Guichón

Laureles - Fray Bentos

Figuritas - Fray Bentos

San Lorenzo – Young

Berlín - Nuevo Berlín

Tabaré – Rocha

Peñarol – Castillos

Punta del Diablo - Punta del Diablo

Huracán – Rivera

Independiente - Granja Santana, Salto

River Plate – Salto

Gladiador – Salto

Barrio Albisu - Albisu, Salto

Central - San José

San Lorenzo - San José

Juincam - Colonia Alonso Montaño

San Rafael - Rafael Perazza

Racing – Mercedes

Peñarol – Mercedes

Polancos - Nueva Palmira

Deportivo Juvenil - Nueva Palmira

Central – Tacuarembó

Defensor - Paso de los Toros

Treinta y Tres FC - Treinta y Tres

San Juan - Treinta y Tres

