Este jueves se completarán los últimos tres grupos, aunque la mayoría ya tienen el avance encaminado.

El miércoles Cerro Largo hizo historia al ganarle 2-1 a Defensa y Justicia en Argentina. Fue segundo en el grupo, clasificó para el repechaje del torneo y disputará los dieciseisavos de final.

Esta fase cruza a los segundos de Copa Sudamericana con los terceros de Copa Libertadores y no tiene sorteo. El mejor tercero va con el peor segundo, y con esa lógica se siguen armando los enfrentamientos.

Si bien faltan definirse dos grupos de Libertadores y tres de Sudamericana, ya está definido que Cerro Largo enfrentará a Central Córdoba, porque el arachán es el tercero con menor puntaje y los argentinos son el mejor segundo, con su increíble eliminación tras lograr 11 puntos en su zona.

La llave irá cuando finalice el Mundial de Clubes. El partido de ida será en Santiago del Estero la tercera semana de julio y la revancha será siete días después en el estadio Centenario.

Vitória hizo el blooper de la Copa Sudamericana

Cerro Largo ganaba en Florencio Varela pero necesitaba el triunfo de Universidad Católica sobre Vitória en Ecuador. Los locales estaban con diez desde el arranque del partido, pero los brasileños convirtieron un gol en contra insólito. Fue un pase atrás para el golero, que no parecía tener complicaciones, pero se le fue por abajo del pie. Se festejó de Quito a Melo.

A primera hora fueron resultados de goleada: Independiente confirmó el primer lugar al golear 7-0 a Nacional de Potosí. Misma zona donde Boston River se impuso 5-0 a Guaraní en Paraguay, el sastre ya estaba eliminado y los paraguayos clasificaron segundos.

En un grupo donde estaba todo definido, Mushuc Runa le ganó 2-0 a Palestino en Chile y cerró la fase con cinco triunfos y un empate, siendo una de las grandes sensaciones del torneo. Rodrigo Formento y Bryan Bentaberry fueron titulares, en el perdedor ingresaron Facundo Castro y Junior Arias. Cruzeiro y Unión de Santa Fe igualaron sin goles en duelo de eliminados.

Todos los cruces para los playoffs de la Sudamericana

Tras la fase de grupos, quienes fueron primeros y están en octavos de final son Mushuc Runa, Universidad Católica, ambos de Ecuador, los argentinos Huracán, Independiente, Godoy Cruz, Lanús, Fluminense de Brasil y Cienciano de Perú.

Como ya estaba establecido, los segundos se cruzarían con los terceros de la Libertadores. Estos son los choques:

Gremio (BRA) vs. Alianza Lima (PER)

Once Caldas (COL) vs. Bolivar (BOL)

Atlético Mineiro (BRA) vs. Bucaramanga (COL)

Palestino (CHI) vs. San Antonio Bulo Bulo (BOL)

América de Cali (COL) vs. Bahía (BRA)

Vasco Da Gama (BRA) vs. Independiente del Valle (ECU)

Guaraní (PAR) vs. Universidad de Chile (CHI)

Cerro Largo (URU) vs. Central Córdoba (ARG)