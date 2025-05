Se están desarrollando las Rutas del Voley con 180 partidos en tres días.

Con la participación de 55 instituciones que compiten en las categorías sub 14 (16 planteles), sub 16 (19 planteles) y sub 18 (20 planteles) de voley femenino, se está realizando en Florida la sexta edición de las Rutas del Voley, un evento que revitaliza la disciplina y que entrelaza a deportistas de todo el Uruguay y del extranjero, en este caso con delegaciones de Argentina y Chile.

El evento se logró con muchísimo esfuerzo e ingenio del entrenador principal de la Escuela Municipal de Voley de Florida, Daniel Fernández, al que se suman sus colaboradores más directos, la Intendencia de Florida y las fuerzas vivas de la ciudad, especialmente padres, madres y comerciantes y profesionales que aportan y colaboran para que se pueda desarrollar un evento en el que llegan a la Piedra Alta casi 600 visitantes, que en tres jornadas participan en los 180 partidos que se juegan en las tres categorías.

Tamaño número de visitantes precisan no sólo las canchas para desarrollar la competencia -esta vez además de los escenarios de la capital departamental se usará el Polideportivo de Fray Marcos, distante 54 kilómetros de la ciudad de Florida-, sino que hay que dar alimentación y camas para ese gran número de deportistas, por lo cual es necesario contar con alojamientos de todo tipo desde hoteles, centros deportivos, sociales e improvisados, comedores y servicios de cocina.

Tres días, 180 partidos, 55 planteles

En lo estrictamente deportivo, se juega en los escenarios del estadio 10 de Julio que cuenta con dos canchas, desde donde sale una emisión televisiva en directo a través de los canales de Youtube de Lobas Voley y de la Asociación Uruguaya de Voley; también en la cancha del club Unión Atlética, en el gimnasio de la UTU y en un escenario que ha sido acondicionado especialmente para la competición, después de que fuera parte de la generación de durmientes para el ferrocarril, que une los 265 kilómetros desde la planta de celulosa en pueblo Centenario en el límite departamental de Durazno con Tacuarembó.

La categoría con más participantes es la sub 18, que tiene 20 instituciones con representaciones de Florida, Montevideo (Juan Ferreira, Bohemios, Olimpia, Spikers), Lagomar, San José de Carrasco, Montevideo y Ciudad de la Costa (CDV Centro Desarrollo Voleibol), Salinas (Albatros), Paysandú (Allavena), San José (IA Río Negro), Mercedes (Remeros), Rivera (Sarandí Universitario), Minas (Democrático), Santa Lucía (Santa Voley) Chuy (Antorchas), Paso de los Toros (Huracán) más Rosario Argentina con Regatas, y Rosario Central, Buenos Aires (Urquiza) y Santiago de Chile con Cumbres.

En categoría sub 16 son 19 las instituciones femeninas que están compitiendo y se agregan Olímpic de Minas, Biguá de Montevideob Independiente de Colonia Miguelete, Scuola Italiana de Montevideo, Durazno y DTP de Libertad. En la categoría sub 14, a los anteriores participantes se agregan Unión Vecinal de Montevideo y Carmelo Rowing para completar sus participantes.

En las tres categorías hay series y posteriormente se avanza a copa de oro, plata y bronce, que se definirán en la tarde noche del domingo.

La entrada a los 180 partidos es gratuita.