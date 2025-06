El exfutbolista habló sobre los desafíos de su profesión en el ámbito del fútbol.

Dice Enrique Pichon-Rivière en Psicología de la vida cotidiana, de 1966, que “el fútbol es una estructura, un universo, con categorías propias de conocimiento, en el que se hacen presentes la política, la economía, la filosofía, la lógica, la psicología, particularmente en su dimensión social, la ética y la estética. Y ello no obstaculiza las resonancias inconscientes ni las gratificaciones que como jugadores o espectadores el juego del fútbol nos depara”. En el mismo libro, Pichon, que no sabemos cómo jugaba, decía que el fútbol “es un ritual que congrega a espectadores y equipos en una ceremonia que tiene algo de magia y algo de catarsis”. El creador de la psicología social agrega que “no es casual el liderazgo de la pelota. Su forma esférica la vincula con uno de los más antiguos símbolos que maneja la humanidad a través de filósofos como Parménides o poetas como Rilke. La esfera significa la forma perfecta, la conciencia del uno y del todo, es la imagen del infinito”.

Axel Ocampo cumplió su sueño de botija de jugar en primera. Eso es como un tatuaje. Lo sabe, recorre el relieve de la tinta. Fue psicólogo de las juveniles de Uruguay y hoy en día es el psicólogo de Wanderers, un club con el que además siente la pertenencia, uno de los emergentes de la psicología social, y uno de los valores del fútbol que puede transformar casi cualquier adversidad.

Cuando habla de Wanderers, lo nombra “mi club” con cariño. “Entiendo que poco a poco empieza a haber más apertura hacia el rol del psicólogo”, dice Axel, “pero eso no es del fútbol, es de la sociedad, donde todavía está el prejuicio de que al psicólogo van los locos. Eso sigue estando instalado, y el fútbol, como parte de la sociedad, no escapa a eso. Pero por movimientos como los de la Mutual, por ejemplo, hoy está más aceptado en los clubes que tiene que haber psicólogo. Después también pasa que lo vinculan únicamente con formativas, y es una pavada eso, ¿cumplís 18 y no hay más problemas? En el profesionalismo a veces te explota la cabeza. Hoy, por reglamentación, a los clubes se les exige, pero no somos muchos, creo. Todo está atravesado por lo económico, que es una sábana corta; te tapás acá y te quedan las patas afuera”.

Claro que Axel la movía. Andaba bien de pibe, dicen. Su etapa en Progreso, cuando quizás se sintió más jugador que nunca, claro que podría haber seguido, y más allá. Pero es así el fútbol: te da, te quita o te transforma: “En mi club la realidad es que se interesaron por tener a alguien. Llegué a partir de Mauricio Nanni, que fue quien se contactó conmigo; entré en agosto de 2022. Esos meses hasta completar la temporada trabajé en formativas, y en 2023 empezaba en primera y la idea era dejar a alguien en formativas, que ahora es Martín Bergaló. Generar una estructura y un equipo complementario. Todo eso que se dijo viene pasando, se ha mantenido, se le ha dado importancia, y en mi rol estando en primera división, algo que no es tan frecuente, mi presencia es permanente. Trabajamos en tres niveles, individual, en subgrupos y plantel completo, obviamente coordinado todo con el cuerpo técnico. El psicólogo deportivo está en todo lo que tiene que ver con la salud, en contacto con la sanidad, pero también con un foco en el rendimiento”.

Experiencia deportiva La formación de Axel Ocampo comenzó mientras jugaba al fútbol. El primer paso lo dio en 2006, cuando comenzó el camino en la Licenciatura en Psicología de la Universidad de la República (Udelar). Tras terminar dicha carrera, en 2015, dos años después comenzó a estudiar una especialización en psicología del deporte y actividad física, también en la Udelar. En 2020 y 2021, ya siendo psicólogo especializado, hizo el curso de entrenador de fútbol en el Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Esto le valió, entre otras cosas, poder ser docente en el curso de entrenadores de dicho instituto. Como psicólogo deportivo, Ocampo acompañó a selecciones juveniles de Uruguay. Con la sub 20 estuvo en los mundiales de Corea del Sur 2017 y Polonia 2019, además del Sudamericano de Chile 2018. Además, trabajó en el Panamericano sub 22 de Perú 2019 y en el Preolímpico sub 23 de Colombia 2020. Además de ser acompañante personalizado de deportistas (ver recuadro), fue el psicólogo del plantel de tenis del Carrasco Lawn Tennis entre 2017 y 2020. Desde 2022 está al frente de su área en Wanderers; es psicólogo del plantel principal y coordinador del área psicológica en formativas.

Axel sabe lo del sueño, y fue aprendiendo en el camino, cómo transformarlo. Salió de la cancha un día, estudió Psicología y volvió cuando alguien pidió el cambio. “En la planificación de los trabajos del año vos sabés que hay ciertas cosas que se pueden llegar a dar, dependiendo de la etapa en la que estás”, dice Axel. “La pretemporada, por ejemplo, para mi rol, es un momento precioso de trabajo, para plantearte escenarios. Llegan las incorporaciones, hay más tiempo, doble horario, concentraciones, y ahí podés laburar un montón para fortalecer el grupo, para conocer más a los jugadores, para integrar staff y cuerpo técnico. Después pasan cosas todas las semanas, el subibaja de la competencia. A mitad de año hay un acondicionamiento, puede haber contrataciones, puede haber salidas. En el Clausura se mueve todo, todos los partidos son por algo, el que está peleando copas y el que está peleando el descenso. Esa recta final, con toda la carga del año en sí, es sumamente estresante”.

Cuando los nuevos llegan –así lo hace desde las inferiores de la selección uruguaya–, los recibe y tienen una sesión terapéutica individual, pero además aprovecha para contarles del club. Les entrega un material con datos de la historia, personalidades, logros, palmarés, organigrama, referentes de las distintas áreas con quienes van a convivir. Esa es la normalidad: “Cuando jugaba no me pasaba, iba conociendo sobre la marcha, y está bueno, porque adelantás pasos en la integración, que sepas dónde estás y quiénes somos”.

A diferencia de hace algunos años, hoy el grueso de los planteles está formado por pibes. “En Wanderers tenemos una cantidad interesante de sub 23, y hay 17 futbolistas formados en el club. Hay un perfil y un trabajo desde formativas que va allanando el terreno, pero jugar en primera no deja de ser un desafío. Ayudarlos a entender lo que significa ser profesional o lo que les va a exigir el mundo profesional es un desafío colectivo”.

Axel cuenta que hay algunas familias, incluso algunos representantes, que tienen a alguien que acompañe el proceso de sus hijos. Axel abarca un abanico de unos 30 jugadores con quienes trabaja de manera individual, algunos que ya atravesaron fronteras y juegan en ligas recónditas, incluso que tienen un staff alrededor que involucra la terapia, y otros que recién están forjando su perfil: “El futbolista va generando una mentalidad de siempre ir por más. Y haciendo una generalización, es muy autoexigente. En ese ir siempre por más, de tanto mirar para adelante, vas perdiendo de vista lo que vas consiguiendo o lo que vas viviendo, no llegás a valorar. Por eso siempre vuelvo a ciertas cosas que pueden sonar cliché, pero son reales y a mí también me tocó vivirlo. Pará, pará, ¿cuál era tu sueño de chiquito? Ser futbolista. A veces hay que volver a eso, a que están viviendo ese sueño. También dejar de ver el fútbol como la tapa de la revista, ese circo alrededor no es la realidad, no es lo que le va a tocar a la mayoría. Además es recontra valorable saber que elegiste dedicarte a algo en lo que uno de cada tres niños en Uruguay quería o intentó ser. Es el lado B del sueño, la incertidumbre del período de pases, perder más partidos de los que ganás, entrenar cuando no tenés ganas, ser suplente. Muchas veces el foco no está ahí, y hay que ponerlo ahí”.

Lista de profesionales con quienes trabaja de manera individual Nicolás Acevedo - Bahía (Brasil)

Luciano Rodríguez - Bahía (Brasil)

Thiago Vecino - Nizhniy Novgorod (Rusia)

Emiliano Gómez - Puebla (México)

Bruno Damiani - Philadelphia Union (MLS)

Bruno Fornaroli - Melbourne Victory (Australia)

Santiago Silva - Huachipato (Chile)

Julián Kadijevic - Gimnasia y Esgrima La Plata (Argentina)

Facundo Batista - Polissya Zhytomyr (Ucrania)

Mathías Dufour - Sportivo Trinidense (Paraguay)

Alan Rodríguez - Argentinos Juniors (Argentina)

Fabricio Formiliano - Universidad de Chile (Chile)

Nicolás Lodeiro - Houston Dynamo FC (MLS)

Martín Fernández - Newell’s Old Boys (Argentina)

Kevin Parzajuk - Godoy Cruz (Argentina)

Gonzalo Pérez - Lanús (Argentina)

Santiago Rodríguez - Botafogo (Brasil)

Franco González - Peñarol

Gabriel Báez - Nacional

Valentín Adamo - Boston River

Juan Gutiérrez - Boston River

Elías de León - Deportivo Maldonado

Matías Fonseca - Racing

Brian Ferrarés - Cerro Largo.

.