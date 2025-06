Tras la igualdad, el carbonero perdió la punta del grupo A.

Cerro Largo y Peñarol empataron un partido discreto. Fue un 1-1 de poco fútbol y mucho tranque. Diego García abrió el score para los carboneros, pero casi de inmediato Facundo Bonifazi igualó para los arachanes. Después, frío en el Ubilla de Melo y la desazón de no alcanzar el triunfo. Más allá de eso, ambos estarán expectantes de sus respectivos sorteos para saber quiénes serán los rivales tanto en la Sudamericana, para Cerro Largo, como en la Libertadores, para Peñarol.

Factores que no ayudaron al buen juego

En la previa se habló de cómo llegaban al partido los dos equipos. Primero, con la clasificación asegurada en sus respectivos torneos continentales: el carbonero metiéndose en octavos de la Libertadores, el arachán en la hazaña de ganar en Argentina y avanzar a jugar los playoffs de la Sudamericana. Con eso, se podía presumir que el partido podía ser bueno. No sucedió y fue por causas multifactoriales.

Lo primero fue el estado de la cancha: muy castigada. Los jugadores se quejaron una y otra vez de como estaba el césped, de que la pelota no rodaba, de que hacer pie para apoyarse era complejo. Por momentos pareció una cancha de otro tiempo, aquel en el que era moneda corriente no darle bolilla al estado del campo. Y no sólo que la cancha estaba fea, sino que pasó a feísima a medida que transcurrió el tiempo.

A esto hay que agregarle que los arachanes decidieron jugar prácticamente con los mismos 11 con los que la semana pasada consiguieron ganarle a Defensa y Justicia, y si bien es una apuesta lógica por poner lo mejor que se tiene, se los notó desgastados físicamente, sin poder aplicar la habitual dinámica y presión sobre la pelota.

Por el lado de Peñarol, la planificación fue distinta y los titulares lejos estuvieron de una formación habitual de Peñarol. Cambiaron los laterales, jugaron como titulares Diego García y David Terans, y más allá de los que jugaron, el gran ausente: Leonardo Fernández, el hombre capaz de desequilibrar por sí mismo.

Circunstancias del juego

Fue todo tan parejo que hasta cuando hicieron goles los marcaron casi al mismo tiempo. El primero en convertir fue Peñarol, con buen tiro de García. Fue tras una buena jugada por izquierda entre Juan Rodríguez y Terans, quien terminó habilitando al Diablo para que definiera con buen tiro abierto.

Cuatro minutos más tarde, igualó Cerro Largo. Bonifazi identificó bien el hueco para entrar por el segundo palo y prácticamente llevarse puesto un tiro cruzado de su compañero Alan García. Nada que hacer para Martín Campaña.

En el segundo tiempo lo que primó fue el tranque, la pelota dividida, las defensas imponiéndose, las chances de gol ausentes. Lo más cercano al desequilibrio del empate fue una jugada a favor de Cerro Largo, en la que el árbitro Burgos dijo “siga, siga”, pero cuando el fútbol se paró lo llamaron del VAR. Le hicieron ver la incidencia para que evaluara si era penal o no cuando Mauricio Affonso se caía. Pareció que sí, pero Burgos se paró en su decisión y dijo que no. Nadie protestó en demasía.

Sin punta

Con el empate y tras el triunfo de Defensor Sporting, el carbonero perdió la punta del grupo A del Intermedio.

