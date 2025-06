El conocido entrenador de juveniles de la selección uruguaya asumirá como coordinador de las divisiones formativas de Wanderers.

Fabián Coito, exentrenador de las selecciones juveniles celestes que tuvo paso por la selección mayor de Honduras, retornará al club donde se originó como futbolista para asumir un cargo sumamente importante en el cuidado y la formación de los nuevos futbolistas del bohemio, que se desarrollan en las divisiones inferiores.

La noticia será oficializada el lunes, señalaron desde la interna del club que preside Germán Barcala, y se produce luego de la salida de otro conocido formador, Alejandro Garay. Coito comenzó a dirigir las selecciones formativas celestes en 2007, cuando asumió en la sub 15.

El entrenador trabajó posteriormente en sub 17 (2009 al 2013), sub 20 (2013 al 2019) e incluso dirigió la selección mayor en 2018 en forma interina. Alcanzó el subcampeonato del mundo en la cita de México 2011 en sub 17. Obtuvo el máximo galardón sudamericano sub 20 en Ecuador y llevó a sus chiquilines a ser semifinalistas del Mundial de Corea del Sur en 2017.

Además, Coito, dirigió a la selección mayor de Honduras. A nivel de clubes y equipos profesionales de mayores, dirigió a Liga Alajuelense de Costa Rica y a Deportivo Maldonado de Uruguay, aunque sin demasiado éxito. Su mayor potencial ha estado demostrado en juveniles, y el club bohemio apostó por él en esta nueva etapa.

Vale recordar que Coito debutó como jugador de fútbol en Wanderers en 1982, donde jugó unos cuantos años, además de volver en dos ocaciones.