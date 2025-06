Con cinco partidos el sábado y tres el domingo, se deciden las llaves de octavos de final y cuatro descensos más.

Este fin de semana se jugarán los partidos de vuelta de los octavos de final de la 21 Copa Nacional de Clubes, el viejo campeonato de Clubes Campeones del Interior que se juega desde el año 1965, por lo que se juega su 60 edición –dado que en 2020 la pandemia impidió que se disputara–.

El torneo 2025, el primero de los que se juega con 32 clubes con grupos octavos, cuartos de final, semifinales y finales sin tener que modificar ninguna instancia con terceros o mejores perdedores, tiene, sin embargo, dentro de su calendario acciones de clasificación o eliminación que no son habituales.

Este domingo a la noche se conocerán los ocho clubes que jugarán los cuartos de final y la conformación de las llaves de esta fase que, según la reglamentación 2025, se compondrán, tras clasificar con ordinales del 1 al 8 a los ganadores de octavos, con el 1 enfrentando al 8, el 2 ante el 7, el 3 con el 6 y el 4 frente al 5, tal como está determinado en el primer capítulo del reglamento particular de la Competencia 2025 de la Organización del Fútbol del Interior (OFI): “Los cruces tanto de cuartos de final serán determinados por la posición que finalizan en la segunda fase. Llave 1:1 vs 8. Llave 2: 2 vs 7. Llave 3: 3 vs 6. Llave 4: 4 vs 5”.

Otro hecho significativo, aunque no grato para este domingo, será que se conocerá el nombre de otros cuatro clubes que perderán la categoría. Ya en la fase de grupos 16 clubes no pudieron asegurar su permanencia para la Copa Nacional de Clubes A de 2026 y ahora se sumarán los cuatro peores perdedores de las llaves.

Esto significa que no todos los que queden eliminados van al descenso, ya que los cuatro mejores perdedores de las llaves se ordenarán como los ganadores del 9 al 12 y jugarán de ida y vuelta dos llaves de los playoffs para saber quiénes se quedan en la Copa A para 2026 y quiénes descienden para completar los 22 clubes que, salvo que sean campeones departamentales, saben que no podrán estar en 2026.

Los ganadores de estos playoffs no van a seguir con la ilusión de alzar la orejona, pero ganarán cupos para la Copa Uruguay de este año, que vale recordar que será por primera vez clasificatoria para la Libertadores 2026.

La OFI tiene diez cupos esta temporada para la Copa AUF Uruguay que estarán ocupados por los ocho cuartofinalistas que se conozcan este fin de semana y por los dos ganadores de los playoffs por los que habrá que esperar dos semanas más.

Tortas fritas, cáscaras de maníes y control remoto

Habrá cinco partidos el sábado –dos televisados– y tres el domingo, también dos serán emitidos por la señal OFI TV. La mitad de los partidos llegarán por la pantalla, pero no hay nada como estar en la cancha del otro lado del alambrado, entre cafés, tangerinas y gritos de vecinos y vecinas.

El sábado quedarán definidos cuáles son los dos equipos salteños que avanzarán, dado que, como se sabe, los cuatro clasificados en la fase de grupos quedaron cruzados entre ellos. A las 14.30, con televisación en directo desde el Parque Merazzi, Ferro Carril recibirá a Universitario, que en la ida jugando en el nuevo sintético de su complejo le ganó por 3-1. A pocas cuadras de allí, en el estadio Dickinson, a las 15.00, Nacional de Salto será local ante Arsenal después de que una semana atrás, cuando los verdes hicieron de locales en el césped artificial del Vispo Mari, terminaran empatando 2-2.

El otro partido televisado será a las 17.30 en el estadio de Nacional de Nueva Helvecia, donde el Nacional helvético recibirá al Nacional floridense, después de que en la ida en el Campeones Olímpicos empataran 0-0.

También será sabatino el encuentro que en San Carlos, en el estadio del club San Carlos, jueguen los locales ante Lavalleja de Rocha, con una serie muy avanzada para los albirrojos carolinos, puesto que en Rocha ganaron por 3-0. Este partido comienza a las 15.00.

En el Artigas Lacassy de la Piedra Alta, desde las 15.30, habrá otro partidazo, porque Atlético Florida y Atenas de Tala jugarán la revancha de una llave que tuvo su partido de ida en un barrial y bajo lluvia cuando en Tala empataron 1-1.

El domingo se conocerán los otros tres clasificados: a las 14.30 en el Álvaro Pérez de San Carlos, Libertad, el equipo que esta temporada dirige el Diablo Gerardo Cano –que mucho antes de ser el representante de Nicolás Lodeiro ya era reconocidísimo en el deporte por sus títulos de campeón en la OFI– recibe a Melo Wanderers, que llega muy comprometido después de haber perdido 3-0 en Melo. Este partido también será televisado.

A las 15.30, en el Silvestre Octavio Landoni de Durazno, el Wanderers local presentará a su nueva estrella, Diego Polenta, ante su público. El zaguero zurdo, único caso de futbolista que juega la Libertadores y la orejona de la OFI en la misma temporada, ya debutó con la albinegra en la ida en Dolores, donde los bohemios dieron el batacazo al vencer por 3-0 a Barracas.

Por último, en el último partido de los correspondientes a los juegos de vuelta de octavos de final, el vigente campeón Porongos de Trinidad deberá ganar por más de un gol o en los penales para tratar de retener el título. Sucede que, en el partido de ida en el Casto Martínez Laguarda de San José, Río Negro consiguió un importante triunfo por 2-1. El partido es a las 17.00 y, como todos, se puede ver en DSports, DGO, Antel TV y Cardinal TV.

Todas las llaves se definen por puntos si hay igualdad por goles, y si sigue existiendo la paridad por penales, de acuerdo al sistema FIFA.