La jornada tendrá otros tres partidos, repartidos a lo largo del día.

La quinta fecha del Intermedio tendrá su cierre este jueves. La historia fuerte pasará en el grupo A, donde Peñarol buscará la punta en solitario luego de que Defensor Sporting lo empatara tras igualar con Wanderers. El carbonero tendrá la posibilidad, sin embargo, de ganar y estirar las diferencias, sacándole tres puntos a los violetas a falta de seis por jugar.

No le será para nada fácil a Peñarol, porque enfrente tendrá a Liverpool, que si bien no se le están dando los resultados en el Intermedio es un equipo que propone y, además, se hace fuerte en su casa. Para los negriazules la cuenta es clara: ganar o ganar, si quiere mantener su chance en el Intermedio. Es más, si lo hace, vuelve a entreverar todo, porque Peñarol y Defensor tendrían 10, Wanderers 9 y los de Belvedere 8. El empate, por su parte, le sirve más al aurinegro, porque si Liverpool no gana prácticamente se despide de ganar el grupo.

Antes y después de Liverpool-Peñarol habrá un par de partidos más: de mañana, el que se jugará en el Tróccoli entre un necesitado Cerro y el Cerro Largo copero. Puntos importantes para realidades distintas. Y ojo, que si bien Cerro pelea el descenso, si gana asciende a 8 unidades, pudiendo quedar en el entrevero si es que no gana Peñarol ante Liverpool.

Al mediodía, mal horario para fútbol entre semana, Progreso, que busca zafar del descenso, recibe a Boston River en el Paladino; a media tarde y para cerrar la fecha, el fútbol será en el interior, cuando en Colonia se crucen el Plaza de aquellos pagos contra River Plate.

