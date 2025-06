El técnico dijo que quedó contento por la victoria ante Venezuela.

Tras la victoria ante Venezuela 2-0, lo que dejó a la celeste a solo un punto de los seis que le quedan por jugar de la clasificación, Marcelo Bielsa compareció, como lo indica el protocolo FIFA, ante la prensa.

El técnico arrancó con una respuesta que tenía que ver con la tabla de posiciones y los puntos que aseguraban mínimo el repechaje, pero también con las sensaciones que dejaba su equipo. “Era indispensable ganar. Creo que ganamos de la forma que habíamos jugado cuando jugábamos bien, en el sentido de atacar con continuidad, y establecemos diferencias. Todo eso, salvo el cierre del partido –los últimos diez minutos, que sufrimos un poco–, nos muestra que la actuación fue convincente, así que quedo muy contento, porque, además, era algo necesario”.

Torpeza, ansiedad

En cuanto a su plantel y las oportunidades que tiene para fortalecer o probar jugadores y a los cambios y de la forma que los hizo, Bielsa respondió: “Primero parece que hay torpeza de mi parte, todo lo que me dice me hace concluir que no debería haber procedido como lo hice”, en referencia a que quien le preguntaba opinaba que debía haber hecho los dos cambios a la vez y no uno atrás del otro, para permitir después más variantes y que los jugadores con poca experiencia se fueran fogueando. “Es decir, no hacer dos cambios separados y agotar innecesariamente una ventana, pero, claro, la ansiedad de lo que significaba conseguir la victoria hace que interpretemos las cosas de manera diferente. Usted ve la sucesión de cambios como si los requerimientos de los jugadores sustituidos hubieran sucedido en el mismo momento, algo que no sucedió, por más que la diferencia fue de un minuto. Se dio sacar a Bentancur y a Nández, los dos jugadores más destacados del equipo, porque se lesionan en momentos distintos, aunque haya un minuto de diferencia. Lo que usted imagina respecto de probar jugadores para el Mundial cuando aún no estamos clasificados, y estábamos elaborando un triunfo que nos costó enormemente, es un criterio que escucho, pero no comparto”, dijo el entrenador rosarino, y agregó a su respuesta que “un plan B no es recomponer las líneas con diferente cantidad de jugadores. Jugar con dos o tres centrales o línea de cinco no es un plan A o B”.

Número equivocado

El periodista de la radio de Fray Marcos, Latorre FM, aprovechó su turno y le consultó sobre la caída de rendimiento desde la Copa América, y Bielsa generó otra interesante respuesta, aunque disparó o tomó de otros un error al agregar como dato relevante alrededor de su respuesta que Uruguay estuvo nueve partidos sin ganar, dato inexacto y perjudicial para su propia labor, que se podría confirmar nada más revisando el portal de la AUF.

“En general, se puede decir que a partir de la Copa América el equipo decayó. Si usted revisa la sucesión del modo en que se han ido dando las cosas, encontrará respuestas que van a disminuir la sensación tan rotunda de decaimiento a partir de la posterioridad de la participación en la Copa América, por ejemplo jugar partidos con 14 jugadores menos de los habituales. Ha habido una sucesión de hechos que si usted está en condiciones de ir vinculándolos lo explican. Pero no hay ninguna explicación para estar nueve partidos seguidos sin ganar (la serie reciente fue de cuatro partidos sin ganar a partir del triunfo 3-2 ante Colombia, y la anterior con Bielsa tampoco llega a nueve, sumando “sin ganar” las victorias por penales en la Copa América ante Brasil y Canadá). No hay ninguna explicación para perder algunos partidos, o para empatar otros, como el que empatamos en Venezuela, que deberíamos haberlo perdido, o el de Bolivia, que también deberíamos haberlo perdido, y otros que deberíamos haber ganado. La situación en general de nuestro equipo es que a partir de la Copa América el equipo decayó. Si estas cosas no las dije antes fue porque eran justificaciones. Debido al enojo por esos malos resultados, serían vistas como una excusa que no procede. En lo global, no me exime. Este es un grupo de jugadores de los que dispuse para llevar adelante la competencia con entrega y disposición total. La AUF nos da todos los recursos y tenemos que aprovecharlos. El rendimiento autoriza el resultado”, completó Bielsa.

Fantasía

El técnico celeste también habló de jugadores como, por ejemplo, Giorgian de Arrascaeta: “Se expresó por primera vez dentro de la selección que a mí me toca conducir a un nivel creativo, con fantasía, con imaginación, con desequilibrio individual, a lo que le sumó un esfuerzo muy grande”, dijo Bielsa, y señaló que esa cuota creativa por el medio del ataque ha sido la deuda de su equipo.