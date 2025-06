Flavio Perchman, vicepresidente tricolor, asegura que llegará por un año y medio, mientras que en filas violetas confirman que la cláusula de salida es solamente para el exterior.

El domingo comenzó a sobrevolar la chance de que Nacional sume un centrodelantero para el Clausura. Tras el triunfo ante Montevideo City Torque en el Parque Viera, a Pablo Peirano se le escapó, durante la conferencia de prensa, que ese futbolista era uruguayo.

El jugador elegido es Maximiliano Gómez, quien integra el plantel de Defensor Sporting y volvió a jugar profesionalmente luego de estar más de seis meses parado, con la idea de dejar el fútbol.

Flavio Perchman confirmó en El Espectador Deportes que “Gómez está en una muy buena edad para venir al club. Ayer quedó todo encaminado para que llegue a Nacional. La idea es que se incorpore luego de terminar el Intermedio con Defensor Sporting”.

Al vicepresidente tricolor se lo cuestiona por hablar mucho, lo que, generalmente, no es conveniente en las negociaciones. Esta vez se defendió: “No había dicho nada. El que me cagó fue Peirano, que dijo que no era extranjero y se redujeron las posibilidades”, bromeó.

La fórmula para que el delantero llegue a Nacional es mediante el pago de la cláusula de rescisión, que está tasada en 200.000 dólares. Martín Esposto, secretario general de Defensor Sporting, confirmó en Sport 890 que esa cifra es real pero sólo rige para salidas al exterior.

Molestia de Diego Franzini, presidente de Defensor Sporting

“Me enteré por la radio”, aseguró el novel mandatario de la institución de Punta Carretas. Su molestia radica en que considera que Nacional debió comunicarse con Defensor Sporting para expresar su interés por el jugador. “Formalmente no tengo información”, confirmó Franzini.

El presidente va a hablar con el hermano de Maximiliano Gómez, representante del delantero. La prioridad está en hacer todos los esfuerzos posibles para que el sanducero se quede en la institución violeta a cumplir su contrato.

Franzini contó que “la prioridad del proyecto deportivo son los jugadores de la casa, se lo dijimos a Maxi, que es muy importante para nosotros”.