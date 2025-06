John, golero de Botafogo, y Clement Lenglet, de Atlético de Madrid, durante el partido por el Mundial de Clubes en el estadio Rose Bowl, en Los Ángeles. Foto: Patrick T. Fallon, AFP

Mundial de Clubes: Botafogo, con Mateo Ponte y Santiago Rodríguez, eliminó al Atlético de Madrid

Josema Giménez no consiguió recuperarse a tiempo y no fue de la partida, en un juego que ganaron los madrileños pero no les alcanzó; en el otro partido por la definición del grupo B, PSG derrotó a Seattle.

En la definición del grupo B del Mundial de Clubes, Botafogo, el campeón de América, cayó 1-0 con Atlético de Madrid, pero, pese a la derrota, el equipo brasileño, que contó con Mateo Ponte y Santiago Rodríguez, que ingresaron en el segundo tiempo, logró clasificar tras un triple empate: PSG, los brasileños y el Atleti igualaron con 6 puntos, pero los españoles quedaron eliminados por peor saldo de goles. El conjunto de Diego Simeone dominó por momentos, pero careció de profundidad. Julián Álvarez fue de los que más quisieron en el colchonero. En Botafogo, Igor Jesús representó un peligro constante y Alexander Barboza, desde el fondo, llevó a su equipo al protagonismo. Faltando tres minutos para el final, Antoine Griezmann se sacó la mufa y convirtió el único gol del partido. Pero eso no evitó que Atlético se quedara afuera del certamen. Botafogo clasificó segundo y PSG, con la victoria ante un Seattle Sounders eliminado, fue el primero. En el estadio Lumen Field de Seattle, el equipo parisino dominó el juego y fue contundente, jugando a media máquina: 2-0. Khvicha Kvaratskhelia, bien ubicado hasta para los rebotes, desvió un remate de Vitinha y abrió el score. Ya en el segundo tiempo, Bradley Barcola guio el contraataque y habilitó a Hakimi, que definió frente a Stefan Frei.