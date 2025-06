El presidente de la República se refirió al contrato entre la AUF y Tenfield; además, ahondó sobre la reunión del martes con Ignacio Alonso y Alejandro Domínguez.

Este miércoles Yamandú Orsi recorrió el Parque Industrial, Tecnológico y Logístico Ruta 5, ubicado en Canelones, más precisamente en el kilómetro 33 de dicha ruta.

Una vez culminado el trayecto, el presidente de la República fue abordado por periodistas. Una de las consultas que se le hizo refería a los derechos de televisación del fútbol uruguayo. Vale recordar que hace poco más de una semana se reunieron la empresa Tenfield y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en una instancia de lo que ambos actores sintetizaron como una “negociación de buena fe”. El contrato vigente vencerá a fin de año, y el mismo documento especifica que hasta el 4 de julio hay tiempo para llegar a un acuerdo. En caso de que eso no suceda, se llamará a licitación.

Consultado sobre si el gobierno va a cumplir algún rol en este asunto, Orsi dejó claro que no se involucrará: “No, no me puedo meter en eso. Me parece que no corresponde. Es un asunto entre privados, ojalá se resuelva”, dijo al respecto.

Más allá de esto, el presidente dio una valoración más amplia del asunto, en la que no hizo referencia sólo al fútbol. “Creo que también es un derecho poder ver los espectáculos deportivos por nuestra televisión. Pero no sólo los deportivos de alto nivel, sino también poder ver un partido de fútbol del interior. Poder seguir viendo básquetbol, poder seguir viendo el carnaval de Uruguay”, sostuvo el presidente, quien cerró el tema diciendo que, en su opinión, “hay que pensar en clave de cultura”.

Reunión con Ignacio Alonso y Alejandro Domínguez tras el partido de Uruguay

En la noche del martes, al finalizar el partido entre Uruguay y Venezuela, Orsi se reunió con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y con Ignacio Alonso, máximo mandatario de la AUF, con quienes ya había compartido palco en el estadio Centenario.

Sobre los contenidos de esa reunión Orsi ya había hecho declaraciones –“nos pusimos al día con los compromisos nacionales de cara al Mundial 2030”–, pero el tema se volvió a tocar a la salida del polo logístico.

“Hace un año y medio que hay reuniones de manera continuada entre la AUF, la Intendencia de Montevideo y la Secretaría Nacional del Deporte. Eso viene ocurriendo desde el gobierno anterior. ¿Qué pasa? Vinieron las elecciones, cambió el gobierno nacional y hay un paréntesis en el que también cambió el gobierno departamental. Ahora fue como un retomar el camino. Yo no tenía claro cómo había sido la frecuencia de reuniones ni hasta dónde se había avanzado. En la Ley de Presupuesto anterior apareció el interés nacional o declaración internacional y, a su vez, hay compromisos de garantías de muchos ministerios que ya fueron firmados y también hay necesidad de infraestructura que tiene que ver, por supuesto, con el estadio”, aclaró Orsi. Y agregó: “Lo que me gustó, lo que aclaramos y lo que vimos es cómo había sido este proceso desde que el presidente Tabaré Vázquez anunció, hace mucho tiempo, que era su deseo. Cómo se empezó a trabajar para que Uruguay pudiera ser sede o pudiera tener participación en el Mundial. Y hoy estamos en una realidad que es un hecho y en la que además aparecen otras oportunidades, vinculadas con el Mundial, que deberíamos poder aprovechar”.

En esa dirección, pero sin hablar de números, Orsi se refirió a la inversión que se necesitará: “A diferencia de otros continentes, de otras regiones del mundo, acá hay un tema de plata: ni Argentina, ni Brasil, ni Uruguay están en condiciones de hacerlo. A escala, lo que hizo Qatar [es] impensable. Pero sí, con algún esfuerzo, hay que vincular mucho más a los privados. Creo que –y fue lo que entendí ayer– podríamos estar mostrando una muy buena cara de cara a la inauguración del Mundial. Evidentemente, hay una historia que pesa y que fue lo que se puso en valor cuando se decidió esto: los 100 años del primer Mundial. Creo que debemos tenerlo cada vez más claro”.