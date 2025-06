Buen partido entre dos que ya se despidieron de pelear el Intermedio y buscan ir sumando en otras tablas.

En la secuencia de partidos de la cuarta fecha del grupo B del Intermedio, Torque, con goles de Diogo Guzmán, Walter Núñez y Lucas Pino, derrotó por 3-1 a Progreso, que descontó cuando estaban 2-0 con gol de Facundo Silvera.

El partido más que por el propio torneo Intermedio tenía especial foco en la tabla del descenso y la victoria le sirvió a Torque para enriquecer un poco su pobre promedio en la tabla que nadie quiere mirar.

Después de un primer tiempo muy interesante que terminó con la temprana diferencia a favor del gol de Diogo Guzmán a los ocho minutos, las acciones y los goles se multiplicaron en la segunda parte.

El partido empezó y se presentó de ida y vuelta, lo que hace de los juegos un espectáculo estimulante y estéticamente hermoso, porque al fin y al cabo la calificación de las contiendas no debería estar viciada por el interés de la afición general, que en estos casos es mayormente de otros clubes que miran, o no miran, con desdén los cruces entre otros a través de las pantallas, o del minuto de las redes, o por un 0-0 que parece descalificar per se las virtudes que pudo haber tenido un partido sin goles.

Fainá del medio

Empezó bien tirando a muy bien el Torque con el fútbol de galera y bastón de Sebastián Rodríguez cortando el fainá desde el círculo central hacia adelante. Hay tardes, noches, que es tan placentero ver el juego de Rodríguez que su sola presencia encendida en el campo de juego con la camiseta que fuere ya compensa el haber estado en la cancha o frente a la pantalla.

Rodríguez ya había articulado con sus pases largos y de lujo, o sus controles seguros asegurando la tenencia de la pelota, pero no había podido lograr que sus compañeros la mandaran a guardar, hasta que a los ocho minutos, después de una jugada que partió de los pies de Sebastián Rodríguez, pero pasó por varios botines de los de camiseta celeste, terminó en un control y ajustadísima resolución de Guzmán, que de media vuelta venció a Nicolás Gentilio.

De ahí para adelante se fue activando Progreso, que por media hora buscó y buscó un empate que no llegó. Sus puntas, Nicolás Fernández y Agustín Moreira, estuvieron en varias oportunidades sacándole punta a las redes, pero por malas definiciones o aciertos del ramonense Francisco Tinaglini, el arquero de los celestes.

Más de lo mismo

En el segundo tiempo, la historia y los ataques de un lado y del otro se repitieron, pero en vez de llegar lo que parecía más previsible, el empate de los gauchos, apareció el segundo gol de Torque después de una jugada discutida por el melense Nicolás Olivera, quien reclamó falta de José Neris en el comienzo de la jugada final –tal vez ese reclamo extendido fue lo que significó la expulsión del zaguero de Progreso al final del partido–, pero Neris siguió y sirvió pase gol para el argentino Walter Núñez, poniendo el 2-0 .

Siguió atacando Progreso y al final pudo descontar con semejante sablazo del zurdo Facundo Silvera, que puso el 1-2. Después de eso, los del pantanoso empujaron y empujaron y parecían estar muy cerca del empate, pero no, apareció Pino, un futbolista que ya pasó por todas las selecciones, incluida la mayor de Bielsa, e hizo un golazo con el que le bajó la cortina al partido.

Era por el descenso, ninguno de los dos aspiraba a ser finalista del Intermedio, Torque hacía seis partidos que no sabía lo que era la victoria, pero fue un partidazo. Siempre igual te quedas con la injusticia de que el que perdió no merecía tal suerte, pero fue un partidazo.