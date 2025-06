La lista final es de 29 jugadores porque hay 11 jugadores que arrastran una amarilla.

Sin llegar a igualar la marca histórica de convocar a 38 jugadores elegibles para representar a Uruguay, cosa que sucedió en ocasión de los dos últimos partidos que la celeste jugó por las eliminatorias sudamericanas para la fase final del primer Mundial con 48 selecciones, el de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante Argentina en Montevideo y Bolivia en El Alto, La Paz, Marcelo Bielsa está trabajando con un plantel de 29 futbolistas para sus próximos dos partidos, ante Paraguay en Asunción el jueves a las 20.00 y el martes 10 de junio en el estadio Centenario de Montevideo ante Venezuela también a las 20.00.

A diferencia de aquella vez, no hay en esta nómina dada a conocer cuando el último de los futbolistas citados llegó a Montevideo ningun jugador de la liga local, ni tampoco ningún juvenil de nuestros torneos como había sucedido con el golero danubiano Kevin Martínez, que sin jugar en primera estuvo en la lista de marzo pasado.

Hay ausencias muy notorias de algunos de los jugadores que podrían ser considerados ejes centrales de las formaciones y de la propuesta de Bielsa, como son el arquero Sergio Rochet (lesionado), Federico Valverde (en tratamiento médico) y Darwin Núñez (suspendido). Tampoco están por lesión uno de los habituales, Nicolás de la Cruz, ni tampoco Matías Viña, que después de una larga rehabilitación tras su rotura de ligamentos ha vuelto a jugar, ni Federico Viñas, que se ha lesionado después de haber vuelto a ser opción para el ataque tras su vuelta a las canchas.

Semáforo amarillo

La nómina extendida tal vez obedezca esta vez a la larga lista de futbolistas amenazados con quedar suspendidos por un partido si suman otra tarjeta amarilla, ya que Uruguay tiene una larguísima fila de futbolistas que si suman una amonestación más pasan a quedar automáticamente suspendidos. De los que han sido citados para esta doble fecha hay 11 jugadores con el riesgo de acumular una amonestación más y quedar afuera del próximo partido. Ellos son los defensas José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Guillermo Varela, Mathías Olivera, Nahitan Nández, los medios Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, y los delanteros Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre.

Valverde, De la Cruz, Núñez y Miguel Merentiel, que solo fue llamado una vez, también tienen una amarilla en su foja, pero no estarán en estos dos partidos por lo que el riesgo se trasladará a cuando vuelvan a estar en el formulario. Como dato anecdótico hay que consignar que también arrastra una amarilla Luis Suárez, que en setiembre de 2024 jugó su último partido con la celeste.

Otro hecho a señalar es que por lo menos para el partido ante los paraguayos, para el cual se viaja ya este miércoles a Asunción, Rodrigo Bentancur no podrá estar en el formulario de los 23 que aparezcan en el Defensores del Chaco dado que está suspendido por dos amarillas, mientras que si sucediera la inverosímil situación de que seis o más de los amonestados repitieran en Paraguay y el técnico rosarino quedara con menos de 23 jugadores para armar el plantel en el Centenario aunque podría nominar a futbolistas del medio local, como en el caso de Lucas Villalba, que parece estuvo en la mira. Lo mismo sucedería con otros futbolistas elegibles, como antojadizamente propondría esta página a Abel Hernández, el goleador de la temporada en la liga uruguaya.

De todas partes vienen

En la nómina hay jugadores de Sudamérica (ocho de Brasil, dos de Colombia), de Norteamérica (cinco de México), de Europa (tres de Portugal, tres de España, tres de Inglaterra, uno de Italia, Grecia, Turquía y Rusia) y de Asia (uno de Arabia Saudita). Brasil es la liga que más futbolistas aporta y de los 29 hay 28 de clubes de primera división, y uno, el Elche donde estuvo Agustín Álvarez, que jugó en segunda consiguiendo el ascenso a la primera hace unos días.

Hay cuatro futbolistas de 30 o más años que son Guille Varela (32) Josema Giménez (30), Aguirre (30) y Giorgian de Arrascaeta (31 cumplidos este domingo), mientras que los otros 25 son menores de 30 años.

Los que tendrán la oportunidad de debutar con la selección absoluta y que por primera vez fueron llamados por Bielsa son el floridense Juan Manuel Sanabria, que ya pasó por todas las selecciones juveniles y también la preolímpica, y el rosarino Cristopher Fiermarín, que estuvo en la sub 17 y en una de las preolímpicas. En el caso de Juan Manuel sería el segundo de la familia Sanabria en estar bajo las órdenes de Bielsa, dado que en una anterior convocatoria estuvo su hermano menor, Lucas, ahora lesionado en la MLS.

El retorno más impactante es el del fraybentino Lucas Torreira, que jugó su último partido con la celeste en el amistoso en Austria ante Irán previo al Mundial de Catar, donde Lucas estuvo aunque sin participar. Torreira, que también jugó en el Mundial de Rusia 2018, acumula 40 partidos vestido de celeste y será de los jugadores que más vistió nuestra camiseta dentro de los convocados, detrás de los 94 del capitán Giménez, los 59 de Valverde y Bentancur y los 51 de De Arrascaeta.

El lugar

La selección uruguaya se encuentra en la recta final de la clasificatoria en el tercer lugar detrás de Argentina y Ecuador, pero por diferencia de goles por delante aunque con el mismo puntaje que Brasil y Paraguay, y uno más que Colombia que está en el sexto lugar ocupando puesto de clasificación directa. En la séptima colocación, lugar de repechaje , está Venezuela con 15, por lo que si Uruguay consiguiera las dos victorias y los seis puntos estaría ya directamente en la justa de Estados Unidos, México y Canadá 2026, con lo que conseguiría su récord de participaciones consecutivas en mundiales al conseguir su quinta clasificación en fila, siendo que la sucesión mayor de participaciones mundialistas de la AUF son las de 1962, 1966, 1970 y 1974, y la actual que enhebra los mundiales de Sudáfrica, Brasil, Rusia y Catar.

También con otro tipo de combinaciones Uruguay podría quedar con siete unidades por encima del séptimo (Venezuela) y así ya clasificar. Serán más fáciles de ver después de esta primera fecha.

Los números y las estadísticas así como las proyecciones no esconden una situación que está anímicamente en las antípodas de la antes mencionada, y es que si Uruguay no suma puntos en estos dos partidos y Venezuela se queda con los seis en disputa el equipo de Bielsa podría quedar, a falta de dos partidos, en posición de repechaje, lo que no pasa por la cabeza de nadie, pero que sin embargo, como situación posible, tampoco hay que desatender, porque hasta ahora la única que está realmente clasificada es Argentina.