Entre el barro y el agua se jugaron los partidos de ida de octavos de final de la Copa Nacional de Clubes A.

Entre sábado y domingo se jugaron los partidos de ida de los octavos de final de la 21ª Copa Nacional de Clubes. Es el viejo campeonato de Clubes Campeones del Interior, que se juega desde 1965 a partir de la idea del periodista Efraín Martínez Fajardo, que trasladó y adaptó el formato de la exitosa competencia continental de clubes, la Libertadores, a la esfera del fútbol del interior.

Sus 59 ediciones anteriores –en 2020 no se jugó por la pandemia– atesoran tardes de sol y frío, de lluvia y barro, de suspensiones y líos, de mucha gente en las tribunas, en las rutas y caminos siguiendo al cuadro, al hijo, al vecino, al compañero. También ha habido muchas suspensiones por lluvias que dejaron canchas imposibles, y seguramente también por protección del esfuerzo en cuidar algunas canchas que –se sabe– en 90 minutos pueden quedar irrecuperables por meses.

Antes, la del 65 y muchísimas más hasta la irrupción en nuestras canchas chacareras del fútbol negocio televisivo, la competencia era eso, un deporte de competencia que proponía un espectáculo para quienes llegaban a los campos de juego. Aquel fútbol era el cine de nuestros pueblos antes de la irrupción de las pantallas, antes del negocio del espectáculo, y si la lluvia, la tormenta o lo que fuere lo impedía, quedaba para otro día. Hoy parece que no se puede suspender, que no da el tiempo y que hay que jugar como sea, transformando las contiendas en un no partido de no fútbol, a lo que se suma el desastre de arruinar un campo de juego que quedará inhabilitado, como mínimo, por un par de meses.

Si es así, si va a ser así porque estos son los tiempos en los que vivimos, la Organización del Fútbol del Interior (OFI), la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), las intendencias, la Secretaría Nacional del Deporte y hasta la Oficina de Planeamiento y Presupuesto deberían proyectar un campo reglamentario de césped artificial que permitiera, ante la necesidad de jugar sí o sí, llevar esos partidos a ese escenario de manera excepcional.

Los partidos de octavos de final de la copa son trascendentes para la dilucidación de cada una de las llaves. Pero en este caso, por la estructura y organización del campeonato, también definirán cuatro descensos directos, que se sumarán a los 16 que ya determinó la primera fase. Serán, además, la antesala indirecta de dos descensos más, así como de dos clasificados a la Copa Uruguay 2025, que completarán los diez cupos junto a los ocho cuartofinalistas.

Hay dos elemento que no se pueden pasar por alto en esta fase ni en ninguna: primero, la destrucción casi inevitable de los campos de juego cuidados y trabajados cada día, cada semana, con la intención de presentar la mejor cancha posible; segundo, la propia calificación deportiva que puede verse desvirtuada al jugar entre el agua y el barro, entre charcos y lagunas que no dejan que la pelota siga su curso natural.

No da para hacer la plancha

El sábado se jugaron tres partidos en barriales, se arruinaron tres canchas y quizá incluso se hayan modificado las contiendas y las competencias, porque hubo dos 3-0 de visitante que pueden haber resuelto no sólo la clasificación para quienes definirán como locales –los dos clubes carolinos, Libertad y San Carlos–, sino que también han puesto en riesgo a los perdedores, hoy sin puntos y con fea diferencia de goles en situación de descenso directo.

Ese día, San Carlos le ganó en el Sobrero de Rocha al cuadro de los tres barrios, Lavalleja, mientras que sus primos carolinos, el Penado 14, Libertad, ganó por el mismo marcador en el Ubilla de Melo. En Tala, en la cancha de Atenas, los locales y Atlético Florida empataron 1-1 en un campo que quedó más parecido a una pista de motocross que a una cancha de fútbol.

El domingo, ya sin lluvias, en algunos escenarios se volvió a jugar en condiciones impropias. Por ejemplo, en el Campeones Olímpicos de Florida, que el sábado había soportado bajo un diluvio el partido del fútbol profesional entre los montevideanos Boston River y Danubio, jugaron y empataron, con muchas dificultades, Nacional de Florida y Nacional de Nueva Helvecia, que terminaron 0-0; para el perdedor de esta serie se perfila el peor panorama, porque su techo de puntos será de 2 si vuelve a empatar y pierde por penales, y su diferencia de goles será 0, por lo que es candidato al descenso directo.

Sintéticamente, jugando

No mucho mejor es la situación de quien no pase a cuartos de final en la llave de los salteños Arsenal y Nacional, que en el césped artificial del estadio Vispo Mari empataron 2-2 en un lindo juego.

En Salto, los dos partidos fueron en campo sintético, ya que Universitario y Ferro jugaron en el complejo de la U. Fue un partido lleno de controversias sobre las decisiones del juez, que tempranamente dejó a Ferro con uno menos por la expulsión del riverense Natanael Tabárez y después pitó discutidísimos penales. La cosa es que Universitario ganó 3-1 y dejó un buen margen para tratar de resolver la llave el próximo fin de semana como visitante en el Merazzi o en el Dickinson.

El triunfazo de la fecha fue en Dolores, en el Luis Piazze, pero no fue del local, sino de los duraznenses de Wanderers, que atrás de los silos, con el debut de Diego Polenta, ganaron 3-0 y ahora resolverán en el Landoni. Gran debut del zurdo, que tuvo que ver con la apertura del marcador después de que un remate suyo de tiro libre propiciara un rebote para que llegara el gol de Alejandro García.

El cerealero, que jugó con bajas, buscó el empate, pero después vinieron dos goles de Mauro Olivera en los últimos ocho minutos y se fueron para Durazno con una hermosa ventaja. Los niños doloreños no pararon de pedirle autógrafos al crack del equipo rival ni de gritar por Polenta.

De local, pero no por ello de menor porte, fue el triunfo en el Casto Martínez Laguarda de San José de Río Negro, que venció en clásico sureño 2-1 a Porongos de Trinidad, el vigente campeón de la copa. Ganaba 2-0 el milrayitas, pero al final los trinitarios –con futbolistas de todo el sur del país– descontaron, por lo que llevarán la llave al Juan Antonio Lavalleja con una diferencia de un solo gol.

El próximo fin de semana, en las revanchas, se define cuáles son los ocho cuartofinalistas. Los que pierdan las llaves tienen dos destinos: los cuatro peores perderán la categoría, mientras que los otros cuatro se cruzarán en dos llaves de playoffs que, en simultáneo a los cuartos de final, definirán cuáles se quedan en la Copa A, y además juegan la Copa Uruguay de este año, y cuáles se van al descenso.