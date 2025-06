También los primeros 16 clubes que no pudieron asegurar su permanencia para 2026.

Después de 96 partidos jugados en 24 ciudades de todo el departamento por las ocho series, quedaron resueltos los 16 clasificados para los octavos de final de la Copa Nacional de Clubes A y, asimismo, quedaron establecidos los primeros 16 clubes que perdieron la categoría y que por lo menos hasta fin de año no tendrán la posibilidad de conseguir cupo a través de los departamentales. No serán los únicos descendidos, dado que de esos clubes que avanzaron a la próxima fase habrá seis de ellos que también quedarán afuera de la nómina segura de participantes en la Copa A de 2026. La enunciación protocolar dice que vuelven a participar en sus respectivas ligas, lo que siempre sucede, y es justamente en sus campeonatos en donde pueden volver a la Copa si consiguen el cupo de campeón departamental.

Aquí están, estos son

Tras tardes de sol y tangerinas, nochecitas de maníes, tortas fritas, mate y café, kilómetros y aterrizajes en estadios conocidos o canchas por conocer, avanzaron los cuatro equipos salteños que estaban en la disputa de los grupos A y B: Nacional, Universitario, Ferro Carril y Arsenal, lo que por la forma de disputa de los octavos y los cuartos de final ya nos asegura que habrá un salteño en semifinales, además del vigente campeón, Porongos de Trinidad; Barracas de Dolores, Wanderers de Durazno –que esta semana se aseguró la participación de Diego Polenta–, Río Negro de San José, Nacional de Nueva Helvecia y Atenas de Tala; dos de los tres floridenses que participaban entre los 32, Atlético Florida y Nacional; Melo Wanderers, Lavalleja de Rocha y los dos carolinos, San Carlos y Libertad.

Ya desde el sábado se enfrentan por octavos de final en ocho llaves eliminatorias, en las que se cruzarán primeros contra segundos de cada bloque de grupos que mantienen la regionalidad y la proximidad geográfica: los de la serie A se cruzan con los de la B, los de la C con los de la D, los de la E con los de la F, y los de la G con los de la H.

Así, quedaron emparejados Nacional de Salto con Arsenal y Ferro Carril ante Universitario, en un módulo en el que uno de los cuatro llegará a semifinalista; Porongos contra Río Negro y Wanderers de Durazno ante Barracas, donde uno de los cuatro quedará entre los mejores; Nacional de Nueva Helvecia irá contra Nacional de Florida y Atlético Florida ante Atenas de Tala, y también esta llave entregará un semifinalista. Por último, Melo Wanderers con Libertad y San Carlos ante Lavalleja de Rocha, de donde emergerá otro semifinalista.

Contando goles y tarjetas

Todo es perfectible y dinámico, y una instancia tan sensible como un descenso o la posibilidad de seguir adelante y ser campeón no se debería definir por diferencia de gol o una tarjeta amarilla o una roja. En dos series sucedió eso y no está bueno perder la categoría de esa manera. Proponemos, para la próxima edición, un partido definitorio sin modificar el calendario y que se juegue un miércoles en la cancha del de mejor diferencia de goles o mejor Fair Play.

Quienes por ahora ya no compiten más y no tienen plaza el año que viene en la Copa Nacional de Clubes A son Estudiantil Sanducero, Estudiantes de Tacuarembó, Piratas Jrs de Artigas, Peñarol de Rivera, Huracán de Paysandú, 18 de Julio de Fray Bentos, Horqueta Wanderers de Colonia, Arroyo Grande de Ismael Cortinas, Quilmes de Florida, Piriápolis de Piriápolis, Barrio Olímpico de Minas, Campana de Libertad, Punta del Este de Punta del Este, San Lorenzo de Km 110, Boca Juniors de Melo y Huracán de Treinta y Tres.

Además, habrá ocho clubes más que perderán la categoría en las próximas semanas: cuatro de ellos serán los peores perdedores en octavos de final, mientras que los cuatro perdedores que queden con mejor puntuación o diferencia de goles jugarán dos llaves de play offs para saber cuáles son los otros dos descendidos; también se conocerán los dos clubes que junto con los ocho ganadores de los octavos de final jugarán en la Copa AUF Uruguay de esta temporada, que por primera vez clasificará al campeón a la Libertadores.

Posiciones y partidos de la 6ª fecha de la Copa Nacional de Clubes A

Serie A:

Posiciones: Nacional 13 (+11), Universitario 13 (+5) (clasificados), Estudiantil 6 y Estudiantes 3 (descendidos)

Última fecha Estudiantil Sanducero 0-Universitario de Salto 2 Nacional de Salto 4-Estudiantes de Tacuarembó 3

Serie B:

Posiciones: Ferro Carril 16, Arsenal 9 (clasificados), Pirata 4 y Peñarol 3 (descendidos)

Última fecha Domingo Pirata de Artigas 1-Arsenal de Salto 2 Ferro Carril de Salto 4-Peñarol de Rivera 2

Serie C:

Posiciones: Porongos 11, Barracas 9 (clasificado), 18 de Julio 5 y Huracán 3 (descendidos)

Última fecha Barracas de Dolores 0-Porongos de Trinidad 2 Huracán de Paysandú 3-18 de Julio de Fray Bentos 1

Serie D:

Posiciones: Wanderers Durazno 13, Río Negro 10 (clasificados), Horqueta Wanderers 5 y Arroyo Grande 2 (descendidos)

Última fecha Wanderers Durazno 5-Río Negro de San José 2 Horqueta Wanderers 0-Arroyo Grande de Ismael Cortinas 1

Serie E:

Posiciones: Nacional 11, Atenas 10 (+1), Quilmes 10 (0) y Piriápolis 2 (descendidos)

Última fecha Quilmes de Florida 2-Piriápolis 1 Nacional Nueva Helvecia 2-Atenas de Tala 1

Serie F:

Posiciones: Atlético Florida 11, Nacional 10 (+1) por Fair Play (clasificados), Barrio Olímpico 10 (+1) y Campana 1 (descendidos)

Última fecha Campana de Libertad 0-Nacional de Florida 0 Atlético Florida 0-Barrio Olímpico de Minas 0

Serie G:

Posiciones: Melo Wanderers 13, Lavalleja 8 (clasificado), San Lorenzo 6 (descendido) y Punta del Este 5 (descendidos)

Última fecha Punta del Este 3-Lavalleja de Rocha 1 San Lorenzo Km 110 Gerona 4-Melo Wanderers 2

Serie H:

Posiciones: San Carlos 14, Libertad 11 (clasificados), Boca Jrs 6 y Huracán 2 (descendidos)

Última fecha Boca Jrs de Melo 1-Libertad de San Carlos 2 Huracán de Treinta y Tres 0-San Carlos 2

Cruces de octavos de final

Nacional de Salto-Arsenal de Salto Ferro Carril de Salto-Universitario de Salto

Porongos de Trinidad-Río Negro de San José Wanderers de Durazno-Barracas de Dolores

Nacional de Nueva Helvecia-Nacional de Florida Atlético Florida-Atenas de Tala

Melo Wanderers-Libertad de San Carlos San Carlos-Lavalleja de Rocha

(Los señalados en primer término eligen la localía)