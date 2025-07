Los jugadores chocaron las cabezas en el aire el sábado en el partido de su equipo frente a Uruguay Montevideo; Agustín Rodríguez fue el que se llevó la peor parte: la ambulancia demoró cerca de media hora en llegar al Palermo.

Mateo Vista y Agustín Rodríguez juegan en el Sportivo Cerrito de la Segunda División Profesional de nuestro país. Aunque lo de Profesional, como siempre, está en tela de juicio. La tela para cortar dice que se vuelve a repetir que una ambulancia demora en llegar al lugar donde se la necesita, aproximadamente una media hora después del hecho por el que fue llamada. Sí, también le pasa a quienes no juegan a fútbol, pero el tema de las ambulancias es de larga data, para un deporte de contacto en el que cada tanto suceden accidentes de este tipo, u otros, como los que tanto se han hablado en los últimos tiempos, que implican descompensaciones coronarias, por ejemplo.

En abril del 2011, Rodrigo Mieres fue retirado del Complejo Rentistas con una fractura expuesta en un banco de madera que sacaron de la barbacoa. Después de los cientos de ejemplos que lamentablemente han sucedido desde el 2011 a esta parte, una situación similar o incluso peor se dio este sábado en el Parque Palermo. Agustín Rodríguez y Mateo Vista, compañeros en el albiverde, chocaron en el aire cuando iban en pugna por el balón, en el partido que disputó su equipo contra Uruguay Montevideo.

Vista, una vez recuperado y en el hospital, declaró a la prensa lo siguiente: “En el momento, cuando caí, estaba boca arriba y veía que todos se agarraban la cabeza. Veía sangre y nada más, no sabía bien qué tenía. Ahí el médico me dijo que me quedara tranquilo y empezaron a hacerme el procedimiento para parar el sangrado”. Ambos futbolistas fueron retirados del campo y esperaron durante media hora una ambulancia, recostados en un banco de cemento sobre la calle Ricaldoni. Resulta que en el Parque Palermo había una ambulancia que, por protocolo, sólo cumple funciones de primeros auxilios, hasta que otra ambulancia llega a hacer el traslado. “Estuvimos en los bancos de la plaza esperando. No tenía noción del tiempo porque estaba muy mareado, pero por lo que me dijeron fueron 25 minutos. Un desastre. Las sanidades de Cerrito y Uruguay Montevideo estuvieron con nosotros y nos taparon con camperas”, explicó el futbolista. El partido siguió su curso y terminó en empate sin goles. “Estando en la calle estaban nuestros compañeros y rivales con nosotros. Pensé que se iba a suspender porque la situación fue bastante grave. Mis compañeros no estaban enfocados como para seguir. No sé por qué se decidió continuar. Creo que debía suspenderse”, expresó.

Rodríguez fue el que se llevó la peor parte: “Me está bajando la inflamación. Ahora no puedo ver”, explicó el mediocampista a radio Carve deportiva. “La parte frontal del cráneo se me desplazó y en la parte interna tengo una fractura, pero no llegó a desplazarse”, dijo Rodríguez. “Me vuelven a abrir, me traen el hueso a su lugar, me ponen una chapa con un tornillo y ahí queda fijo”, explicó.

Diego Scotti, presidente de la Mutual, se puso a disposición de ambos, pero es cierto, también, que el protocolo volvió a fallar, y que la situación de vulnerabilidad de los futbolistas sigue en la precariedad, sobre todo, los de Segunda División.