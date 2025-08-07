La Federación Uruguaya de Karting anunció la lamentable noticia en la noche del miércoles.

El deporte uruguayo está conmocionado tras el fallecimiento de Matilde Itzcovich, corredora de karting de 16 años y primera uruguaya en participar en un Mundial, en el certamen que se realizó en Inglaterra.

La Federación Uruguaya de Karting anunció el deceso en la noche del miércoles con un comunicado en sus redes sociales. “Expresa su más hondo pesar por el fallecimiento de Matilde Itzcovich, sentimiento que se extiende a todos quienes integran la familia del karting”, comenzó el escrito, que prosiguió enviando las condolencias correspondientes.

La familia de Matilde está muy identificada con el karting, ya que su padre, Mauricio, corrió muchos años en rally: “A sus familiares, amigos y seres queridos hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias, así como nuestro afecto y solidaridad en tan difícil circunstancia. Que en paz descanse”.

En el comunicado se informó la suspensión de las fechas que se iban a disputar este fin de semana: “En señal de respeto y acompañamiento en este doloroso momento, se resuelve postergar la realización de la 52ª fecha del Campeonato Nacional de Karting, prevista para los días 8, 9 y 10 de agosto en el Polideportivo de Mercedes. La nueva fecha será oportunamente comunicada”.

A su vez, la Intendencia de Soriano anunció que el Polideportivo de la capital permanecerá cerrado este jueves, sumándose al luto.

Matilde Itzcovich había dado una nota a la diaria en octubre de 2024 luego de su participación en el Mundial de Inglaterra, certamen del que recalcó: “Es la mejor experiencia que viví en mi vida”.

Matilde era una apasionada del karting y lo dejó claro: “Muchos lo hacen por hobby o por presión de sus padres. Yo no voy a parar hasta poder llegar a lo más alto”. Su talento la posicionaba como una figura de gran futuro y se vislumbraba que podía llegar a la academia de Fórmula 1.