El futbolista, formado en el mirasol, fue presentado y habló sobre su regreso; en otro orden, fue rechazado el pedido de Peñarol para jugar el clásico con gente en su estadio.

Alejo Cruz se formó en Peñarol y vuelve por la revancha. El jugador surgido de las divisiones inferiores aurinegras hizo su estreno en primera división con la camiseta de Racing, cedido a préstamo, en la Segunda División, de la mano de Damián Santín. Fue un gran campeonato el de Racing ese año, pero el ascenso lo consiguió finalmente Defensor Sporting.

Cruz volvió a Peñarol con la experiencia en la academia de Sayago, pero el entrenador Mauricio Larriera no terminó de decidirse por él: “Cuando uno entra al club con 13 años, siempre tiene el sueño de llegar al primer equipo y poder lograr cosas. No fue mi caso; no se dio. Me tocó salir y lo hice de gran manera”, señaló Cruz este lunes en su presentación nuevamente en el equipo aurinegro. El sueño se transforma y el futbolista, quien jugó primero en Albion y luego en Danubio antes de partir al Atlético Goianiense, vuelve para vestir la casaca que lo vio crecer. Una especie de revancha o una nueva oportunidad.

“Tenía otras ofertas, pero elegí venir acá porque tenía esa espina que me quedó de 2022. Es una gran revancha para mí, sin lugar a dudas. Sabía que en algún momento se iba a dar la posibilidad de volver, pero no que iba a ser tan rápido”, dijo Cruz en conferencia de prensa desde el Campeón del Siglo. Llegó en condición de libre tras rescindir con el equipo brasileño por falta de pago.

“A Alejo Cruz no lo conocieron acá”, señaló con personalidad, “no tuve mucho para mostrar. Ahora van a ver a uno que se va a entregar al 100% y va a estar para lo que precise el cuerpo técnico. Lo voy a dejar todo. Vengo a aportar lo mío”, agregó. “Cuando un entrenador te quiere, suma mucho más para la última decisión. Diego me pidió que me entregara y diera todo al 100%, porque sabe que las cosas técnicas las tengo”. En cuanto a su presencia en el clásico, el futbolista expresó: “Como dijo Diego, esta semana va a marcar el año. El partido del fin de semana y la fase que viene va a ser lo que va a marcar el año para todos”. Cerró diciendo que “los clásicos son clásicos, y hay que ganarlos”.

Rechazo a la cautelar

En otro orden, Peñarol solicitó la “suspensión transitoria” del fallo de la Comisión Disciplinaria, una maniobra para poder jugar con público el clásico en el Campeón del Siglo por la segunda fecha del Clausura. A los efectos legales, Peñarol pretendía que el segundo partido de suspensión del público –el primero fue en el inicio del Clausura frente a Progreso– se cumpliera en el encuentro siguiente como local, frente a River Plate por la cuarta etapa. Todo esto si el fallo no se emite antes del sábado. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones rechazó la cautelar, por lo que el clásico se jugará en silencio.