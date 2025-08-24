Los albicelestes se impusieron con dos goles de Enzo Larrosa.

En el estadio Tróccoli y prácticamente sobre la hora, Cerro se llevó 2-1 el partido ante Liverpool. Es la segunda victoria de los villeros tras cuatro fechas del Clausura; los puntos le sirven para trepar en la tabla del torneo, pero mucho más le rinden para el promedio del descenso, donde toma cierto aire de los puestos que llevan a perder la categoría.

Instancias de juego

Los goles de Cerro los hizo Enzo Larrosa. El delantero, que por momentos campeó solo en la ofensiva de su equipo, estuvo fino para definir las pocas chances claras que tuvo. La primera fue en el primer tiempo, apenas pasada la media hora de juego, cuando se coló entre los defensas negriazules y recibió la pelota luego de un tiro de Matías Ocampo que terminó siendo un pase filtrado. El delantero definió solo ante el arquero, pero no festejó el gol porque a simple vista pareció fuera de juego. De hecho, fue lo que el árbitro asistente cobró. Sin embargo, el VAR tiró las líneas y convalidó el gol porque Larrosa estaba habilitado.

El gol fue un tanto sorpresivo, porque si bien Cerro había empezado de buena manera el partido, en esos momentos estaba siendo superado por Liverpool. El negriazul, que buscaba ganar para llegar a la cima del Clausura, estaba desplegando su mejor fútbol, con buena elaboración en la mitad de la cancha, mucho desborde –Kevin Amaro, el reservado por Bielsa, y Nicolás Vallejo buscaban el final de la cancha para tirar el centro– y con Abel Hernández al acecho.

El premio para Liverpool llegó sobre la hora del primer tiempo. Tras un centro de Francisco Bregante desde la izquierda, Hernández arrastró marcas y Franco Catarozzi entró como centrodelantero para cabecear prácticamente abajo del arco.

En la segunda parte Liverpool fue por el partido. Se paró más arriba, el entrenador Joaquín Papa hizo cambios para pararse –y atacar– aún más arriba, y Cerro se fue metiendo atrás. El villero se defendió bien, muy bien por momentos, y por otros tuvo la cuota de suerte necesaria para escaparse de que le dieran vuelta el partido –o, lo que podría leerse desde otra óptica, Liverpool generó, pero no supo definir bien y meter el segundo–.

Apostando a los contragolpes, Cerro se aproximó en un par de ocasiones al arco negriazul. En una de ellas generó un córner. Del tiro de esquina cayó el segundo, con Larrosa cabeceando sin saltar pero dirigiendo muy bien el testarazo cruzado. 2-1 y Cerro se metió aún más atrás, con la convicción de que nada ni nadie le quitaría la victoria. Y festejó.

Implicancia en las tablas

Con los tres puntos, Cerro llegó a siete unidades en cuatro fechas, las mismas con las que quedó Liverpool. Pero, más importante aún para el equipo dirigido por Tabaré Silva, esa acumulación de unidades le engordó un poco el promedio del descenso, donde de momento se ha escapado de los últimos tres puestos, los que condenan al descenso directo (ver tabla).

Liverpool, por su parte, si bien en el Clausura quedó en el bloque de los de arriba, se perdió la chance de alcanzar a Cerro Largo en la cima del torneo. Además, en la tabla anual perdió pisada con Juventud, que volvió a ganar.

.