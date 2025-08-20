Festejo de los jugadores de Independiente del Valle después de ganar la tanda de penales ante el Mushuc Runa, el 19 de agosto, en el estadio Olímpico Atahualpa en Quito.

Fluminense y Once Caldas ganaron sin inconvenientes; Independiente del Valle empató al décimo minuto de descuento y clasificó por penales.

Se conocieron los primeros clasificados a cuartos de final de la Copa Sudamericana con la disputa de los encuentros de vuelta de octavos de final. Fluminense ganó con comodidad y eliminó a América de Cali, el resultado de anoche fue 2-0, que completó un 4-1 global con la diferencia obtenida una semana antes en Colombia. Kevin Serna y Matheus Martinelli anotaron los tantos de los de Río de Janeiro.

En el ganador fue titular y completó todo el partido Agustín Canobbio, en el segundo tiempo ingresó Facundo Bernal. En el perdedor estuvo el golero Santiago Silva en el banco de suplentes.

Once Caldas clasificó sin problemas en un encuentro con muchos expulsados. Los colombianos habían ganado 1-0 de local, pero Huracán logró igualarlo a los 40 minutos, con tanto de Matko Miljevic de penal. Luego llegaron los goles visitantes, Dayro Moreno en dos oportunidades y Michael Barrios. El globo de Parque Patricios terminó con nueve jugadores.

El mejor partido fue el duelo de ecuatorianos. Mushuc Runa, habiendo lanzado dos tiros al arco, estaba 2-0 arriba y con ese resultado clasificaba, pero al décimo minuto de descuento Independiente del Valle puso el tanto agónico que llevó la definición a los penales.

Rodrigo Formento, golero locatario, no pudo atajar ninguno y sus compañeros fallaron dos. La visita ganó 4-2. Además del guardameta, también fueron titulares Bryan Bentaberry, Joaquín Vergés y Jonathan dos Santos. El elenco indígena se despidió de la Copa Sudamericana habiendo perdido solamente un encuentro.

Necesidad para los locatarios, ¿dónde ver los partidos del miércoles por Copa Sudamericana?

Esta noche habrá tres encuentros que definirán más series de octavos de final. A las 19.00, en Perú, Cienciano recibirá a Bolívar, que ganó 2-0 en el encuentro de ida. Los incaicos tendrán en sus filas a Ignacio Barrios, Maximiliano Amondaraín, Santiago Arias, Agustín González y Alejandro Hohberg. En la visita está el goleador Martín Cauteruccio, que anotó uno de los goles hace una semana. Televisa ESPN 2.

Universidad Católica, de Mauricio Alonso, recibe a Alianza Lima de Pablo Lavandeira y Pablo Ceppelini; en la ida fue triunfo de los peruanos 2-0; el encuentro va 21.30 en Ecuador. La televisación será exclusiva de Directv y su plataforma digital DGo.

También a las 21.30 se juega un partidazo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, que ganó 1-0 en la ida. En el elenco argentino está suspendido Matías Abaldo, expulsado en la ida, mientras que Rodrigo Fernández estará a la orden. En el elenco chileno estará Sebastián Rodríguez.