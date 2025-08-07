El albiceleste venció 3-1 a Atenas de San Carlos y se metió en octavos de final, lugar al que también accedieron Porongos, al derrotar por penales a Deportivo Maldonado, y los montevideanos Defensor Sporting, Albion y Central Español.

La jornada de miércoles presentó cinco partidos por la Copa AUF Uruguay, aunque solamente se pudo ver el triunfo de Defensor Sporting sobre Libertad de San Carlos 3-0. Xavier Biscayzacú, hijo de tigre, anotó un doblete, mientras que Rodrigo Dudok puso el restante.

En el Campus de Maldonado y con mucho botija en cancha, el violeta comenzó la defensa del tricampeonato, siendo el único equipo que ganó el torneo hasta el momento. Oriental de La Paz, que le había ganado a Arsenal de Salto, será el próximo rival de los de Punta Carretas.

Atlético Florida en historia pura

Atlético Florida, con un equipo compacto, sólido y muy aguerrido que supo hacerse fuerte en el primer tiempo y sufrir en el complemento, para quedarse con el partido de manera inapelable, venció 3-1 a Atenas de San Carlos y se metió entre los 16 mejores de la Copa AUF Uruguay.

Iban tan sólo 4 minutos cuando, tras una falta que propició un remate libre de Dylan Carrato, la pelota dio rebote en la barrera y, como si viniera corriendo de su pueblo, La Cruz, Nahuel Alanís la calzó de derecha con un bombazo contra el caño del argentino Danilo Lerda, que, por más que se estiró, nada pudo hacer para evitar el gol. Así, el equipo de la Piedra Alta logró poner el 1-0, el primer gol de Atlético en la copa.

Se paró bien y parejito Atlético, haciéndose un equipo compacto pero saliendo rápido y juntito también, como para meter un par de acciones que generaron un peligro latente para el arco de Lerda. Y después de aguantar el ataque de los carolinos, en una gran acción que había terminado con un gran remate de Rodrigo Pastorini que sacó al córner Lerda, del tiro de esquina de Carrato llegó un cabezazo impecable de Matías Fontes, cruzado contra el caño derecho del arquero argentino, para poner prematuramente dos goles de diferencia a favor del equipo floridense.

Iban sólo 20 minutos y Atlético dominaba absolutamente el partido, ganaba por dos goles de diferencia y además seguía intentando llevar la pelota al área contraria, a pesar de las dos líneas de cuatro para sostener los intentos de ataque de los carolinos. Pero además de todo eso, el equipo mostró una fortaleza absoluta en defensa y logró evitar un par de acciones netas de gol con enormes cierres de Fontes una vez y Mateo Quiroga la otra.

Apenas pasada la media hora llegó uno de los goles más lindos que se hayan visto hasta ahora en la Copa Uruguay. Carrato la tomó en el círculo central y se la puso al espacio a Braian García, cuya velocidad esta vez fue coincidente con toda su calidad; se metió en diagonal para definir sobre la salida de Lerda y puso el 3-0, que llenó de alegría y sorpresa a las centenas de hinchas floridenses que acompañaban desde la platea Pato Ferreri y desde la tribuna José Nasazzi.

Haber podido cerrar la primera parte con una diferencia de tres goles fue esencial para un equipo laburante como el de la Piedra Alta, que llegó al vestuario con esos tres golcitos para ponerlos abajo del colchón como un crédito soñado.

Como era de esperar, en el segundo tiempo Atenas de San Carlos salió con todo. Edgar Martínez realizó variantes y después de una sucesión de ataques carolinos llegó el descuento. Matías Núñez fue quien tomó un rebote a menos de un metro de la línea de gol y remachó la pelota, inflando las redes con una inyección para los carolinos.

Después Atenas atacó y atacó, y Atlético supo sufrir el partido, se defendió muy bien a pesar de la diferencia física entre el profesionalismo y el amateurismo, y hasta pudo haber hecho un gol único en un gran unipersonal de García, que corrió la cancha de costa a costa y no pudo definir como hubiese querido. Hubiese sido el gol de la copa.

Después de su histórica victoria, el elenco albiceleste se mete entre los 16 mejores y deberá esperar la última semana de agosto para saber si debe visitar a Universitario de Salto o a Montevideo Wanderers.

Porongos, otro fiel representante del interior

Porongos y Deportivo Maldonado jugaron un partidazo entre equipos del interior del país, con la diferencia de que los locatarios juegan en OFI y los fernandinos están con buena chance de volver a la A de la AUF ya que están haciendo una buena campaña en la segunda división profesional.

Los de Flores fueron ganando en dos oportunidades, Santiago Acosta los puso en ventaja a los 15 minutos y en el segundo tiempo Agustín Monzón volvió a inclinar la balanza cuando restaban 20 minutos para el final. Pero los de Maldonado, que fueron con mayoría de suplentes, igualaron por intermedio de Matías Espíndola y Joel Poiso.

El estadio Juan Antonio Lavalleja fue testigo de la definición por penales, en la que Porongos se impuso 3-0 con los certeros remates de Diego de Carlos, Matías Deorta y Rodrigo Salvo. El Depor se fue sin anotar desde el punto, una rareza que ya había sucedido en la corta historia de la Copa Uruguay, cuando Montevideo City Torque eliminó a Progreso en el Paladino, en definición que salió 1-0 tras diez lanzamientos pateados; ese día los de La Teja erraron los cinco.

El rival de Porongos será Albion, que va primero en la B y no tuvo problemas para vencer de visitante a Paysandú. Los delanteros Diego Sánchez y Maximiliano Burruzo convirtieron para el pionero.

El otro equipo de la segunda división que pasó de fase fue Central Español, que hizo kilómetros al oeste para visitar a Nacional de Nueva Helvecia, que ya había tenido participación copera y volvió a repetir la fiesta en su tribuna, con mucha gente del pueblo que se acercó a darle color y calor a la noche de miércoles.

El primer tiempo terminó 1-1, pero en el segundo los palermitanos hicieron gala de la ventaja física para quedarse con el triunfo 3-1. Facundo Yocco en dos oportunidades y Santiago Sequeira anotaron para los montevideanos, mientras que Matías Deghero puso el gol que se gritó más fuerte para los locales.

Se cierra la semana

Hoy habrá dos partidos: Durazno Fútbol Club, o DFC, por Diego Forlán Corazo, que ahora es de Neptunia y juega en Montevideo, será local en Las Acacias, en el Cr. Damiani, ante Liverpool a las 15.00. Paradójicamente en Durazno, el viejo Wanderers duraznense estará recibiendo a Plaza Colonia.