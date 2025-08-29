La próxima fase se jugará en la segunda semana de setiembre.

Racing Club de Montevideo logró el decimosexto pasaje a los octavos de final de esta cuarta edición de la Copa AUF Uruguay al vencer a Atenas de Tala por penales, después de un empate 0-0 que pareció eterno en el Juan Antonio Lavalleja de Minas.

Los talenses dieron batalla durante los noventa minutos, sorprendiendo por su resistencia y su capacidad de mantener el partido parejo frente a un equipo profesional, sobre todo en la segunda mitad, cuando las diferencias físicas se hicieron cada vez más evidentes y, sin embargo, ellos se mantuvieron firmes, como desafiando el reloj, el cansancio y la lógica.

Atenas, el club donde Cristian Stuani comenzó su camino, jugó lejos de su casa, obligado a ser local en Minas, y aun así sostuvo el juego con orden, con corazón, hasta que la definición desde los doce pasos les arrebató la posibilidad de seguir adelante. En esa instancia decisiva apareció la figura del arquero racinguista, Facundo Machado, campeón mundial sub-20, quien contuvo dos de los cuatro penales y fue determinante, como un guardián que se interpone entre la ilusión y la frustración.

Con este resultado, los octavos de final se completan y quedan configuradas las llaves que definirán quiénes avanzan a cuartos, con partidos que se jugarán entre el martes 9 y el jueves 11 de setiembre, y algunos podrían trasladarse a mediados de mes según la logística y la disponibilidad de los escenarios.

Con este resultado, los octavos de final de la Copa AUF Uruguay 2025 quedan conformados de la siguiente manera:

Oriental de La Paz - Defensor Sporting

Bella Vista - Central Español

Cerro Largo - Tacuarembó

Peñarol - Liverpool

Racing - Boston River

Universitario de Salto - Atlético Florida

Nacional - Plaza Colonia

Albion - Porongos de Trinidad.

Estos partidos se jugarán con escenarios y horarios definidos para asegurar aforo y logística. Entre los ocho clasificados, ya se puede asegurar la presencia de al menos dos equipos del interior, uno de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) y un representante de la B o la C, reafirmando la diversidad federal que caracteriza a la Copa AUF Uruguay.

El ganador de la llave Universitario de Salto - Atlético Florida igualará el mejor logro de un club de la OFI en esta competición, el alcanzado por Sportivo Barracas de Dolores en la edición 2023, que llegó hasta cuartos de final.