Dos días después de perder en Salto ante Universitario, Alejandro Apud fue cesado.

Montevideo Wanderers cesó a Alejandro Apud, y ahora irá por su cuarto cuerpo técnico de la temporada, que será el comandado por Daniel Carreño que volverá al banco bohemio en su quinto pasaje por la institución.

Carreño ya arregló su relación con Wanderers hasta fines del 2026 y será asistido por Rodrigo Bengua y el profesor Santiago Mendaña. El entrenador asumirá para dirigir en el cierre de la quinta fecha del Clausura el lunes en Melo ante Cerro Largo.

Que pase el que sigue

La inestabilidad de los técnicos en Uruguay ya es muy notoria y el caso de Wanderers es apenas la punta del iceberg.

Arrancó Antonio Pacheco con la extensión de un ciclo que había empezado en el 2024, a la cuarta fecha lo cesaron y por las diez fechas siguientes dirigió Juan Manuel Martinez. Cuando sólo quedaba una fecha del Apertura llegó Alejandro Apud, quien dirigió 13 encuentros.

En la misma temporada, Apud ya había sido cesado por Danubio después de haber empezado la temporada llevando cinco partidos invicto, es decir que lo echaron sin haber perdido en las cuatro primeras fechas del Apertura y en su partido en Melo con Cerro Largo por Sudamericana, torneo en el que después de empatar, los arachanes clasificaron por penales. El Turco en estos 13 partidos con Wanderers -12 de Uruguayo y uno de Copa Uruguay- ganó cuatro, empató otros tantos y perdió en cinco siendo el último el determinante cuando por la Copa AUF Uruguay perdió en Salto ante Universitario el pasado martes.

Apudo dijo en diálogo con Carve Deportiva en el programa Minuto 1: “En el fútbol no me sorprende nada, son cosas que como profesional las fui vislumbrando a través de este tiempo. Cuando tomamos al equipo tenía 11 puntos en 14 partidos jugados y un promedio de goles alto en contra”.

“Empezamos a trabajar y de entrada se solucionaron cosas. Logramos un cambio, ganamos dos clásicos seguidos, tuvimos un buen Intermedio, pero lamentablemente las circunstancias de los clubes hacen que los mejores jugadores se vayan rápidamente y las circunstancias económicas no te permiten traer jugadores”, agregó.

Por otra parte, explicó que “el objetivo era sumar la mayor cantidad de puntos posibles para escapar del descenso rápido y si venía una copa internacional, bienvenida”. “Yo les dije eso cuando llegué al club: esto es así porque si después cambian el objetivo estamos en el horno, sguramente la buena cantidad de puntos que conseguimos al inicio confundió, no se entendió el objetivo, y cambió todo”, detalló Apud, quien entiende que lo cesaron por haber perdido con los titulares ante los salteños, cuando él pretendía no llevar a varios fijos a Salto para hacer foco en estos seis día en los que la delegación bohemia completará 1.800 kilómetros con su ida y vuelta al departamento para la Copa Uruguay, y su ida y vuelta a Melo, el lunes siguiente, para jugar ante el líder Cerro Largo por el Clausura.

Ahora ya irá Daniel Carreño. Wanderer está en el último escalón de la tabla del Clausura con 1 punto junto a River Plate y Plaza Colonia, decimotercero en la anual a nueve unidades de las copas internacionales, y décimo en la tabla del descenso pero con el peligro de que hay dos de los que duplican - Plaza y Torque- que con un par de victorias lo pasarían.