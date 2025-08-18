María García, de Liverpool, y Jemina Rolfo, de Peñarol, el 17 de agosto, en el estadio Cr. José Pedro Damiani

Se jugó la primera fecha en los diferentes torneos de primera y segunda división; destacó la goleada de Peñarol sobre Liverpool.

Luego de un mes de parate en primera división, volvió el fútbol femenino. Nacional se coronó campeón del Clasificatorio, ahora dio inicio la segunda parte del año donde cinco equipos lucharán por el título de campeón uruguayo.

En la primera fecha el bolso tuvo fecha libre. El otro candidato es Peñarol que comenzó goleando 3-0 a Liverpool; Tatiana Magallanes en dos oportunidades y Erika Vidiella anotaron los tantos de las carboneras que iniciaron con buen pie.

El otro encuentro fue mucho más parejo, Wanderers le ganó 2-1 a Defensor Sporting con un doblete de Tamara Ocampo; Agustina Muñoz convirtió para las violetas.

También arrancó la zona del descenso, donde hay cinco equipos buscando la permanencia, bajarán dos. Solamente se disputó un encuentro, fue empate 2-2 entre Bella Vista y San Jacinto Keguay. Fue suspendido Canadian-Cerrito, mientras que Montevideo City Torque tuvo fecha libre

En busca de los ascensos

La segunda división del fútbol femenino tuvo una espera más corta, a fin de mes se definieron los equipos que jugarán por los ascensos en una definición que fue muy pareja.

Danubio, que se coronó campeón del Clasificatorio, debutó con triunfo de visitante 4-1 ante Rampla Juniors, River Plate le ganó 1-0 a Boston River y Juventud de Las Piedras dio cuenta de Udelar Progreso por 2-1. En el fútbol femenino, que suele haber disparidad, esta fase del torneo es muy pareja.

También comenzó el torneo de honor, Huracán Buceo le ganó 3-1 a Estudiantes del Plata mientras que La Luz venció 3-1 a Cerro. Racing tuvo fecha libre.