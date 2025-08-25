Tatiana Magallanes, de Peñarol, tras converir el gol a Liverpool, el 17 de agosto en el estadio Cr. José Pedro Damiani

Se jugó una nueva fecha del fútbol femenino con resultados lógicos en primera y segunda división.

El fin de semana largo hubo actividad por el fútbol femenino; en primera división, ganaron Nacional y Peñarol por 2-0 a Wanderers y Defensor Sporting, respectivamente. Liverpool tuvo fecha libre.

Para las tricolores anotaron Yamila Dornelles y la brasileña Hadrielen Gomes, que debutó con gol. Para las carboneras, en tanto, Romina Martínez y Paulina Monteiro.

En la serie campeonato, Peñarol lidera con 6 puntos, Nacional —que había tenido libre en la primera fecha— tiene 3, al igual que Wanderers; cierran Defensor Sporting y Liverpool sin unidades.

En materia del fútbol femenino, la semana pasada se confirmó que Peñarol estará presente en la quinta edición de la Brasil Ladies Cup, será el primer equipo uruguayo en participar de la competencia.

También en la divisional A, pero en la serie por la permanencia, Canadian le ganó 2-0 a Cerrito en partido que había quedado pendiente de la primera fecha.

Danubio va por el ascenso

Danubio goleó 4-1 a River Plate y es el único líder de la divisional B en la serie campeonato. Progreso Udelar también consiguió un importante triunfo al vencer con comodidad a Rampla por 4-0, mientras que Juventud y Boston River igualaron sin goles.

Danubio tiene 6 unidades, Juventud de Las Piedras 4, Progreso y River Plate 3, Boston River 1, Rampla Juniors cierra con 0.

En la serie de honor, La Luz le ganó 1-0 a Huracán Buceo y es único líder.