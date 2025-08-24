Gustavo Matosas asumirá interinamente, pero hay directivos que pretenden que se quede hasta el final de la temporada.

La caída de Danubio ante Progreso en la mañana del domingo precipitó la salida de un nuevo entrenador en el fútbol uruguayo, algo que se repite prácticamente todos los fines de semana. Solamente seis directores técnicos que arrancaron dirigiendo en 2025 se mantienen en el cargo. El franjeado se suma a la lista de equipos que cambiaron más de una vez, en la que ya estaban Wanderers, River Plate y Progreso.

El franjeado fue derrotado 1-0 en el Paladino y la parcialidad le recriminó a Juan Manuel Olivera por el rendimiento del equipo. No fue un mal partido de Danubio, que arrancó bien y se vio perjudicado por un error de Javier Feres, que, a instancias del VAR, expulsó al brasileño Brandão por segunda amarilla, en incidencia que además anuló un penal a favor de los de Maroñas.

El resultado manda, y fue la segunda derrota consecutiva para los de Olivera, que quedaron lejos en el Clausura y a 8 puntos de la clasificación a copas internacionales en la tabla anual.

El Flaco dirigió 22 partidos en Danubio tras su llegada el 7 de marzo de este año, apenas estuvo 170 días en el cargo; ganó cinco encuentros, empató siete y perdió diez. El año en el danubiano lo había comenzado Alejandro Apud –que ahora está Wanderers– y, casualmente, había sido destituido luego de empatar con Progreso en Jardines. De todas formas, en ese momento, lo que influyó en la decisión fue la eliminación por Copa Sudamericana frente a Cerro Largo.

Gustavo Matosas, ¿definitivo?

Gustavo Matosas, que se venía desempeñando como director deportivo, tomará el mando del plantel. En principio, es un interinato hasta la designación del nuevo entrenador, pero hay voces dentro de la directiva que pretenden que se quede dirigiendo hasta el final de la temporada.

Matosas ya tuvo dos pasajes como director técnico danubiano, en 2006, cuando fue campeón uruguayo, y en 2010. No trabaja en ese cargo desde octubre de 2019, cuando estuvo ocho encuentros en Atlético San Luis de México, en los que solamente ganó dos cotejos y perdió los seis restantes.

Danubio recibirá a Miramar Misiones el domingo 31 de agosto a las 13.00 en su escenario.