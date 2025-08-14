Frank corrió la final de 200 metros combinados y perdió el bronce por centésimas; Pérez, en ciclismo de pista, estuvo muy cerca de las medallas.

Un nuevo día de competencia para la delegación uruguaya en los Juegos Panamericanos júnior, luego de sumar el primer oro con el triunfo de Luciano García en remo. En total, Uruguay consiguió tres medallas; antes Cloe Callorda había conseguido el bronce, igual que Angelina Solari en natación.

Nicole Frank corrió por medallas en 200 metros combinados y arañó el podio. La nadadora de Olimpia fue segunda en su serie y el cuarto mejor tiempo de la clasificación general con 2.21.00. En la competencia de cierre la uruguaya no arrancó bien, pero poco a poco fue poniéndose entre el pelotón que, se veía, podían disputar plata y bronce. El oro lo ganó la argentina Agostina Hein con un tiempo formidable, 2.12.12. En el segundo puesto quedó la brasileña Fernanda Celidonio, que llegó a los 2.16.49; la lástima para Uruguay fue que el tercer lugar se definió por centésimas a favor de la nadadora mexicana: Isabella Chávez consiguió el bronce con 2.18.53, mientras que Nicole marcó 2.18.59.

Juan Manuel Ergui compitió en la final de 1.500 metros libre, terminó en el octavo lugar con tiempo 16.08.95 y disputó la final por medallas en la tardecita, quedando en el sexto lugar, lejos de quienes ganaron medallas.

En 200 metros combinados masculino, Matías Vázquez terminó en 2.13.61. Luego, por la tarde, compitió en la final B y quedó sexto con un tiempo de 2.18.87.

Entre ciclismo y handball

Luego de terminar en el segundo puesto de la fase de grupos, Uruguay enfrentó a Brasil en la semifinal de handball femenino. Las norteñas llegaban como las candidatas al título, cosa que dejaron reflejada ante las nuestras, venciéndolas 27-8. Ahora las brasileñas irán por el oro, mientras que las celestes jugarán el partido por el bronce ante las perdedoras de Argentina-Paraguay.

Ciro Pérez dijo presente en el ciclismo de pista, en la excelente pista del velódromo olímpico. En la carrera de scratch terminó octavo y sumó 26 puntos. En la segunda carrera, la de tiempo, terminó en el séptimo lugar agregando 28 unidades. Luego, en la tarde, se corrieron dos carreras más. En la competencia de eliminación Pérez fue cuarto con 14 puntos, con lo que llegó a un total de 88 de cara a la cuarta y última carrera. En la de cierre, que fue la ómnium, el uruguayo terminó tercero con 31 unidades, pero el total de 119 unidades lo dejó corto para alcanzar medallas: quedó quinto, a tres puntos del venezolano Arlex Méndez, ganador del bronce. La plata fue para el chileno Diego Rojas, mientras que el oro lo obtuvo el argentino Santiago Gruñeiro.