En la última jornada de los Juegos Panamericanos júnior, el canotaje uruguayo alcanzó una nueva medalla, que se suma a las dos logradas por Emilia Milich, quien ganó dos bronces en las pruebas de kayak individual de 500 y 200 metros.

Tadeo Arca y Matías Maccio se quedaron con la medalla de plata en la prueba de kayak doble 500 metros. La dupla registró un tiempo de 1:49.14 en una regata muy disputada, finalizó por detrás de Argentina y superó a Chile en las posiciones finales del podio. Además, Uruguay cerró su participación en canotaje con la regata de kayak doble 500 metros mixto, en la que Jorge Pereira y Milich finalizaron en la cuarta posición. Habiendo marcado un tiempo de 2:10.50, se posicionaron a menos de un segundo de acceder al podio y a la medalla de bronce, informó el Comité Olímpico Uruguayo (COU).

Con el resultado de esta jornada, la delegación uruguaya consiguió 13 preseas en total en Asunción, Paraguay: una medalla de oro, seis de plata y seis de bronce. La dorada fue de las primeras, ganada por el remero Luciano García en el single abierto. Las plateadas fueron obtenidas por Los Teros seven; Manuela Rotundo en lanzamiento de jabalina; Ciro Pérez en ciclismo, en la carrera de ruta; María Sara Grippoli en taekwondo hasta 49 kilos y Tomás Dotta, que la ganó en karate hasta 84 kilos, además de la mencionada de la dupla canoísta.

En las preseas de bronce se destacó la doble conquista de Milich, en K1 en 200 metros y en 500 metros; las dos primeras también habían sido en el agua, la de Angelina Solari en natación (50 metros libres) y la de Cloe Callorda en remo, single abierto, y además ganaron Matías López, en taekwondo hasta 68 kilos, y Bruno Ayphassorho, en karate hasta 67 kilos.

Con la de Milich, la delegación uruguaya alcanzó las nueve medallas: una de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce. Contándolas por su metal, la dorada la ganó Luciano García en remo; las de plata fueron para la selección de rugby seven. Por último, las de bronce, además de la conquistada en canotaje este miércoles, las obtuvieron Matías López en taekwondo, Las Cimarronas en hockey, Cloe Callorda en remo y Angelina Solari en natación.

Tadeo Arca y Matías Maccio, el 23 de agosto, durante la prueba de kayak doble 500 metros. Foto: Comité Olímpico Uruguayo