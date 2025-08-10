El pionero sigue liderando la tabla anual en la que amplió diferencias sobre Tacuarembó, que empató con Oriental de La Paz; Rampla Juniors perdió en su vuelta al Olímpico y continúa hundido en la tabla del descenso.

Con gol de Valentín Amoroso a los 9 minutos, Albion se impuso 1-0 a Atenas de San Carlos en el Campus de Maldonado. Triunfo necesario en el inicio de la segunda rueda de la fase regular de la segunda división. El pionero sigue liderando la tabla anual, que otorga dos ascensos directos al final de la temporada.

Tacuarembó, que se mantiene segundo, dejó puntos al igualar 1-1 ante Oriental de La Paz, que también está arriba. Los paceños comenzaron ganando con gol de Claudio Innella, pero lo empató Juan Pablo Fagúndez seis minutos después; el resultado no le sirvió a ninguno de los dos.

El mejor equipo del momento es Rentistas, que viene subiendo escalones y hace ocho encuentros que no pierde. El sábado goleó 3-0 a Deportivo Maldonado. Gonzalo Barreto, Jean Martínez y Franco Pérez anotaron para los bichos colorados, que ahora están terceros.

En duelo de históricos, Fénix le ganó 1-0 a Rampla Juniors con gol de Christian Techera en la recta final del partido. Fue el primer encuentro del picapiedra en el estadio Olímpico, pero tampoco fue suficiente para levantar cabeza. Los de Mario Saralegui siguen últimos en ambas tablas.

En choque de equipos que buscan zafar del descenso, el sábado en el Atilio Paiva Olivera, en el norte del país, repartieron unidades Artigas y Cerrito. Bruno Barja abrió la cuenta para los locatarios, pero lo dio vuelta la visita con tantos de Federico Millacet, que está picante, y Luciano Batista. En los descuentos Matías Callero, en contra, convirtió el gol con el que los de Carlos Bueno rescataron el punto.

El otro que está luchando por mantener la categoría es La Luz, que perdió 1-0 con Colón en el Complejo Rentistas. Emiliano del Pino anotó el único gol; los ganadores terminaron con diez por la expulsión de Julián Pou.

Albion lidera con 43, Tacuarembó tiene 39, Rentistas 34, Deportivo Maldonado, Atenas y Oriental de La Paz 32, Colón y Central Español 31 y Fénix 29. Hasta ahí da la sensación de que son los equipos que pelearán por los ascensos. Los primeros dos suben de forma directa y los cuatro restantes jugarán playoffs por el tercer cupo.

En la tabla continúan Uruguay Montevideo con 18, Artigas con 15 y cierran Cerrito, La Luz y Rampla con 13.

Lunes de fútbol

La fecha de la segunda división se cerrará este lunes. A las 14.00, y con televisación, Central Español recibirá a Uruguay Montevideo en el Parque Palermo. El palermitano puede igualar la línea de Rentistas en el tercer escalón, mientras que el celeste de Pueblo Victoria hace diez partidos que no gana.