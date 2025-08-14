Albion, el puntero, recibirá a Rampla Juniors el sábado por la mañana en el Franzini; Tacuarembó, que está segundo, visitará a Deportivo Maldonado en un partidazo.

Buscando lugar en la pantalla, la Segunda División Profesional tendrá sus partidos entre viernes y sábado, con tres encuentros televisados. Hay muchos enfrentamientos entre rivales directos, y los dos que están en zona de ascenso directo tendrán cotejos de riesgo.

Albion, líder en solitario, jugará con Rampla Juniors en el Franzini el sábado a las 10.30 de la mañana. Si bien el partido del primero contra el último podría suponerse dispar, nunca hay que descartar al picapiedra, que está en mal momento pero tiene buenos jugadores y, sobre todo, la necesidad imperiosa de sumar puntos para escapar del descenso. Anahí Fernández impartirá justicia.

Tacuarembó, que está segundo, tendrá una visita muy riesgosa al Campus de Maldonado, donde visitará al Deportivo local, que buscará achicar para soñar con el ascenso directo. Gran escenario para el partido, que va el viernes a las 18.00, con Eduardo Varela en el arbitraje.

También el viernes van los otros dos encuentros que engalanarán la pantalla chica. En el Parque Palermo, sede fija del torneo, Colón recibirá a Rentistas a las 14.00, un horario que atenta contra el último día de la jornada laboral. Quienes puedan disfrutarán de un partidazo entre equipos que están de mitad de tabla hacia arriba. El juez será Esteban Guerra.

Otro partidazo es el que jugarán en el Tróccoli Oriental de La Paz y Central Español a las 16.30. Los dos equipos buscan consolidarse en zona de playoffs, en una franja que está muy pareja. Augusto Olmos impartirá justicia.

El sábado se abre la jornada a las 10.00, en un partido de puntos vitales para escapar del descenso. Federico Modernell será el árbitro de Cerrito y La Luz que juegan en el Parque Palermo. Ambos están en zona de salvación, pero deben sumar puntos por si crecen Rampla o Artigas, que duplican.

A las 15.00, Uruguay Montevideo, que hace 11 encuentros que no gana, recibirá a Atenas de San Carlos en el Tróccoli con el arbitraje de Daniel Rodríguez. Es la misma hora en la que Fénix, en el coqueto Parque Capurro, buscará darle una alegría a su barriada cuando lo visite el necesitado Artigas, que ahora es dirigido por Luis Almada, que llegó en lugar de Carlos Bueno.