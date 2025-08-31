La pelea por el segundo ascenso, el ingreso a los playoffs y los descensos quedaron muy parejos; Central Español, Fénix, Rampla Juniors, Rentistas y Uruguay Montevideo fueron los ganadores de la fecha.

Pasó una nueva fecha en la segunda división profesional y quedan solamente ocho para finalizar la temporada regular. Los dos mejores de la Tabla Anual suben directo, y los cuatro siguientes clasifican a los playoffs por el tercer ascenso. Los dos peores equipos de la tabla de promedios descienden al amateurismo.

La fecha que se disputó entre el viernes y el domingo entreveró varias peleas. Albion sigue separado del pelotón, pese a que perdió con Uruguay Montevideo, que hacía 13 fechas que no ganaba, una clara muestra que confirma que nadie puede confiarse con ningún rival. El delantero Sebastián Gularte puso el único tanto; fue el primer triunfo de Valentín Villazán como entrenador del elenco de Pueblo Victoria.

Tacuarembó sigue segundo pese a que ya no tiene la efectividad de otros momentos del torneo. En el Goyenola igualó 1-1 ante La Luz que, por poco, continúa en zona de salvación para mantener la categoría. Horacio Sequeira abrió la cuenta para los de Aires Puros, pero rápidamente igualó Douglas Bittencourt.

El que llegó a la charla fue Central Español, que se puso a mínima de los tacuaremboenses. Los palermitanos cerraron la fecha con un gran triunfo de visitante ante Cerrito en el Parque Maracaná, Logan Ponce anotó el único gol de la tarde.

Rentistas también se unió al entrevero, venció 2-1 a Artigas en el Atilio Paiva Olivera, y buscará dar pelea. Los locatarios se pusieron en ventaja en la última jugada del primer tiempo con gol de Nicolás Leites, pero a los 56 y a los 58 Gonzalo Barreto anotó un doblete para dar vuelta el trámite. Los bichos colorados sumaron puntos fundamentales y dejaron al dueño de casa en el último lugar de la fatídica.

Buscando zafar de abajo está Rampla Juniors que sumó su tercer partido ganado en fila; todavía no salió de zona de descenso, pero está cerca. Los Picapiedras se lo dieron vuelta a Deportivo Maldonado para ganar 2-1 y hacer delirar a su gente. Renato César abrió la cuenta para los fernandinos, pero Christian Tabó lo igualó en el cierre del primer tiempo, y Adrián Vila anotó el tanto del triunfo.

Fénix consiguió otro triunfo agónico que lo acerca a la ilusión de pelear el ingreso a playoffs. En la tabla anual igualó a Oriental de La Paz, al que venció 2-1 con gol de Jeremías Silveira a los 94 minutos. En el primer tiempo Facundo Milán abrió la cuenta para los de Capurro, pero al minuto lo empató la visita con un tanto en contra de Andrés Barboza.

Atenas y Colón igualaron 1-1 en un empate que no le sirvió a ninguno de los dos; Ramiro Quintana abrió la cuenta para los de San Carlos y Michel Araújo lo empató para la visita.

Posiciones

Albion es líder con 52 puntos, Tacuarembó tiene 42, Central Español 41, Atenas 39, Deportivo Maldonado 38, Rentistas y Colón 37, Oriental y Fénix 35, Rampla 22, Uruguay Montevideo 21, Cerrito 20, Artigas 19 y cierra La Luz con 18.