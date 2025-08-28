Darragh Burns, de Grimsby Town, celebra tras ganar la tanda de penales a Manchester United, el 27 de agosto, en Blundell Park, en Grimsby, Inglaterra. Foto: Jez Tighe, ProSportsImages, DPPI, AFP.

Tras el empate 2-2 por la segunda ronda de la Copa de la Liga, el club del ascenso se impuso 12-11 por penales, desatando la locura en su pueblo al lograr la victoria más resonante de su historia.

El fútbol está lleno de relatos épicos, victorias significativas y momentos que quedan para la historia. Por la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, o la Carabao Cup, como la llaman en aquellas latitudes, el Grimsby Town de la cuarta división inglesa recibió al copetudo Manchester United. El locatario ya había conseguido un triunfo resonante en la primera ronda del certamen al vencer 3-1 a Shrewsbury Town de la tercera división. Ahora debía enfrentar al equipo más grande del país, en su escenario, lo que para el pueblo de Cleethorpes, de apenas 40.000 habitantes, ya representaba un hecho especial.

El Blundell Park, con capacidad para 9.000 espectadores, se vistió con sus mejores galas para recibir el evento. El encuentro fue un partidazo que terminó 2-2; los locales ganaban por dos goles, para estupor de todos, con tantos convertidos por Charles Vernam y Tyrell Warren, pero Manchester United, como equipo grande, igualó en los últimos 15 minutos: descontó Bryan Mbeumo y a los 89 Harry Maguire puso el resultado definitivo.

La definición por penales fue infartante, cada equipo remató 13 veces, Grimsby erró primero, pero Matheus Cunha falló el quinto, que le daba el triunfo a la visita. Ahí la tanda se alargó excesivamente hasta que Bryan Mbeumo, que tuvo que patear por segunda vez en la definición, estrelló su remate en el horizontal.

Con el triunfo consumado, el festejo fue una locura. Los parciales locatarios invadieron la cancha al mejor estilo de un partido de básquetbol. Hinchas, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes se fundieron en abrazos icónicos que serán recordados toda la vida. El humilde club del barrio, en el que juegan los vecinos, sacó de competencia a uno de los más grandes del planeta.

El uruguayo Manuel Ugarte jugó el primer tiempo en Manchester United, y fue sustituido en el entretiempo.

Jugó en primera división y el partido más importante de su historia en Old Trafford

Nació en 1878 bajo el nombre de Grimsby Pelham, pero un año más tarde cambió a su nomenclatura actual. Con su descenso a quinta división en 2010 se convirtió en el sexto club en haber jugado en todas las categorías del fútbol inglés. Su estadio, el Blundell Park, fue construido en 1898 y aún mantiene una de sus tribunas originales, siendo uno de los más antiguos del país europeo.

El apodo del equipo es “los marineros”, ya que su ciudad se caracterizó durante mucho tiempo por contar con el mayor puerto pesquero del mundo. El estadio se encuentra a menos de una cuadra del río Humber.

Llamativamente, Manchester United ha marcado su camino: el partido más importante de la historia fue en la FA Cup de 1939, cuando eliminó a cinco equipos de categorías superiores y llegó a la semifinal ante Wolverhampton, al que le ganó 5-0. Ese partido se jugó en Old Trafford, casa del United; había 76.962 personas, e increíblemente es, hasta el momento, el encuentro con más espectadores en el legendario escenario de Manchester.

Grimsby Town jugó en primera división por primera vez en la temporada 1946-1947, en el torneo número 50 del principal torneo del fútbol inglés. Ese año fue campeón Liverpool, pero el humilde equipo del pueblo hizo una gran campaña, ganando 13 partidos, empatando 12 y perdiendo 17. Terminó decimosexto, lejos de la zona de descenso.

Permaneció en la máxima categoría pero no pudo repetir al año siguiente, donde fue último con apenas 22 puntos, quedando a 14 unidades de la zona de salvación. A mediados de 1948, con Arsenal festejando su título de Liga, se terminó la época dorada del Grimsby.

El equipo que salió a la gran escena por su emblemático triunfo del miércoles fue el primer club inglés en contratar a un entrenador extranjero; en 1954 lo dirigió el húngaro Elemér Berkessy.

Actualmente Grimsby Town está quinto en la cuarta división inglesa, con 11 puntos, producto de tres triunfos y dos empates; el objetivo para esta temporada es el ascenso. David Artell, de 44 años y nacido en Gibraltar, es su entrenador, y el plantel está compuesto en su mayoría por jugadores de países británicos.

Christy Pym, golero de Grimsby Town: “Estoy triste, soy hincha de Manchester United”

El golero Christy Pym es la principal figura del equipo, tiene 30 años, nació en Irlanda del Norte y llegó a Grimsby Town el 9 de julio de este año. Fue vital en el triunfo, tanto en el tiempo regular como en la tanda de penales, en la que le atajó el remate al brasileño Matheus Cunha, que si lo metía le daba la clasificación a la visita.

Tras ser héroe y figura, el golero declaró en la emisión televisiva: “También estoy triste y enojado, para ser sincero; soy hincha de Manchester United”, aunque después agregó: “No caigo todavía; por noches como estas es que jugamos al fútbol”.