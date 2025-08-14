Los estudios al volante creativo arrojaron que, además del esguince de rodilla, tuvo distensión de ligamento.

Malas noticias en Peñarol: Leo Fernández quedó descartado para jugar tanto este fin de semana, cuando el carbonero se enfrente a Boston River por el Clausura, como la revancha de Copa Libertadores, el martes en Avellaneda contra Racing.

Fernández salió lesionado cuando apenas iban 20 minutos de la ida contra los argentinos. Cuando se lo vio, era una obviedad sospechar que lo que sufría era un esguince de rodilla. Ese fue el diagnóstico inicial hasta que en el miércoles se le hizo una resonancia magnética que arrojó que la lesión es una distensión del ligamento lateral interno. Además, se detectó líquido en la rodilla.

Según se estima, la recuperación puede llevar unos 20 días. Sin dolor, Fernández podría jugar, sobre todo si se opta por una infiltración, pero esa posibilidad se analizará en el correr de los días.

Pensando en el partido clave por los octavos de final de la Libertadores, David Terans será el sustituto de Fernández. Terans, que no ha logrado dar todo lo que puede, está en su mejor momento luego de darle los tres puntos a Peñarol el martes pasado en la victoria frente a Racing de Avellaneda.

Lo que los carboneros proyectan, además, es cuántos partidos más se puede perder Fernández. En el horizonte hay dos que aparecen dentro del plazo de recuperación, River Plate y Racing, ambos por el torneo local. Si Peñarol avanza en la copa recién jugará a mediados de setiembre –ante el ganador de la llave entre Vélez Sarsfield y Fortaleza–, por lo que para ese entonces se calcula que Fernández, de no tener ningún contratiempo, ya estará listo.