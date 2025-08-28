Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Jordi Alba y Luis Suárez, durante la semifinal de la Leagues Cup entre Inter Miami y Orlando City, en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida, el 27 de agosto.

El doblete en Inter Miami, su último partido con la selección en Argentina y el compañero del Barcelona que compró los derechos para transmitir al equipo que tiene junto con Luis Suárez en el fútbol uruguayo.

La pelota gira en torno a Lionel Messi, como pasó durante más de dos décadas desde que debutó profesionalmente. El futbolista argentino de 38 años está cerca del final de su carrera y mezcla sus días entre goles, despedidas y negocios futuros.

Doblete y clasificación a la final con Inter Miami

La Leagues Cup es un torneo que mezcla a los principales equipos de México y de la Major League Soccer de Estados Unidos, un certamen internacional para sumar competencia, marketing y derechos de televisión.

A semifinales llegaron cinco equipos estadounidenses, en una de ellas se disputó el clásico del sureste, donde Inter Miami venció 3-1 a Orlando City. Los violetas comenzaron en ventaja con gol del croata Marco Pašalić, pero se quedaron con diez a 15 minutos del final por la expulsión de David Brekalo.

En la última recta del encuentro los rosados fueron un vendaval y convirtieron tres goles para darlo vuelta; dos de Lionel Messi –el primero de penal– y otro de Talesco Segovia, para clasificar a la final. Luis Suárez y Maximiliano Falcón fueron titulares y completaron todo el encuentro en el equipo que dirige Javier Mascherano.

En la otra semi, Seattle Sounders venció 2-0 a Los Ángeles Galaxy; en el perdedor fue titular Diego Fagúndez, mientras que Lucas Sanabria fue suplente pero no ingresó. El domingo a las 21.00 se juega la final, tres horas antes va el encuentro por el tercer puesto.

Lionel Messi jugará su último partido en Argentina

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para los últimos dos partidos de las Eliminatorias para Argentina, que ya está clasificada para el Mundial 2026.

La albiceleste recibirá a Venezuela el jueves 4 de setiembre a las 20.30 y el martes siguiente visitará a Ecuador. Los encuentros son de poca relevancia, el condimento se lo pone Messi, que jugará su último partido oficial con la selección en su país.

Franco Mastantuono de Real Madrid, Claudio Echeverri del Bayern Leverkusen y José Manuel López de Palmeiras son las sorpresas de la nómina final.

La primera tanda de entradas para el partido entre Argentina y Venezuela voló y se agotó en pocos minutos.

Andrés Iniesta compró los derechos para televisar a Deportivo LSM en el exterior

Deportivo LSM, equipo de Suárez y Messi, debutará el próximo sábado en la divisional D y, por tanto, en los torneos AUF. Será un partido histórico que, además, abrirá el torneo y será televisado para Uruguay por AUF TV. El encuentro es frente a Academia y va a las 11.00 en el Parque Palermo.

Lo llamativo fue que la empresa NSM, que fue cofundada por Andrés Iniesta, excompañero de Messi y Suárez en Barcelona, compró los derechos para transmitir la divisional en el exterior; el acuerdo fue directamente con la Asociación Uruguaya de Fútbol.

La empresa podrá transmitir todos los partidos que desee de la divisional D, pero en principio solamente emitirá los de Deportivo LSM. El club tiene más de 622.000 seguidores en Instagram, y antes de debutar ya está consolidado como el tercer club de Uruguay con más adeptos en redes sociales, la mayoría de ellos son del exterior.