Tras extensas reuniones en Los Céspedes entre integrantes de la directiva, plantel y cuerpo técnico, Nacional confirmó la continuidad del entrenador.

Esta mañana, en Los Céspedes, Ricardo Vairo y Flavio Perchman, presidente y vice de Nacional, se reunieron con el entrenador Pablo Peirano y el plantel de jugadores, porque luego de la dura derrota clásica en el Campeón del Siglo el cargo del entrenador fue puesto en duda, más allá de los números que lo avalan, incluso en la tabla anual, donde está primero y dispuesto a pelear el Campeonato Uruguayo. En el encuentro también estuvieron presentes el mánager general del club, Sebastián Eguren, y el dirigente Federico Britos.

“Las responsabilidades son compartidas”, declaró Vairo al salir de la reunión ante los medios de prensa. Reconoció que hubo “autocrítica de todas las partes”, y es que el partido que disputó Nacional desnudó ciertas falencias que se vieron en el marcador abultado, y esto activó las alertas en filas tricolores. “Ahora estamos todos juntos y vamos a trabajar para salir adelante”, dijo el presidente de Nacional.

El tesorero del club, Britos, también habló con los medios y manifestó que “el hincha de Nacional tiene que estar recaliente, pero esto es Nacional; hemos pasado un montón de tormentas de estas y siempre nos recuperamos. El objetivo sigue siendo el mismo: levantar la copa a fin de año”.

Posteriormente, alrededor de las 19.00, se realizó la reunión directiva en la sede de Nacional, donde tanto Vairo como Perchman dieron muestras de lo conversado en la mañana. Si bien varios dirigentes mostraron su disconformidad con el desempeño de Peirano, sobre todo en los clásicos, se respaldó la decisión de que el DT siga al frente del plantel principal.

Al igual que en la mañana, en la noche también habló Vairo. El mandatario comentó que estuvieron “intercambiando entre los directivos, dimos el informe de las reuniones que tuvimos con la gerencia, con los referentes y con el cuerpo técnico, escuchamos a todos y básicamente la decisión es que Pablo Peirano sigue en el cargo. Vamos a respaldar la opinión de la dirección deportiva. Hubo mucha coincidencia en que fue un resultado doloroso, pero nos estamos recuperando. Hubo autocrítica de todas las partes y ahora toca levantar la cabeza y seguir adelante. Estamos primeros en la anual y con ventaja para lo que resta del torneo”.