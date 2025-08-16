Maximiliano Gómez de Nacional, tras convertir el primer gol del partido, el 16 de agosto, en el Gran Parque Central.

Después de la derrota clásica, el conjunto tricolor volvió al Gran Parque Central y le ganó a Progreso con goles de Maximiliano Gómez, Christian Oliva y Juan Cruz de los Santos.

El conjunto de Pablo Peirano volvió a sumar de a tres tras la victoria ante Progreso, y con la derrota de Peñarol ante Boston River se despegó por una diferencia de seis unidades en la tabla anual.

Nacional comenzó el encuentro con algunas imprecisiones pero a los 3 minutos Maxi Gómez puso el 1 a 0 tras un error defensivo de Progreso. El tricolor mostró velocidad y buenas recuperaciones, mientras que el equipo dirigido por Alejandro Larrea dejó muchos espacios y con reacciones tardías.

A pesar de algunos fallos individuales, con Patiño como el más impreciso y un Coates con algunas dudas, Nacional se mantuvo ordenado. Progreso logró el empate a los 32 minutos por medio de Franco López, aprovechando un descuido en la marca y la poca claridad de Mejía en la jugada.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaba igualado, una gran jugada colectiva terminó con asistencia de Nicolás Diente López, que con un sombrerito envió el centro y Christian Oliva cerró la definición a los 44’, para que Nacional se fuera 2-1 al descanso.

Ya para el complemento el conjunto de Progreso intentó atacar con algunas ideas colectivas, justamente por el sector derecho, donde encontró la comodidad debido a los errores del colombiano Juan Pablo Patiño. Aún así, no le fue suficiente para concretar las jugadas en el área.

A los diez minutos de la segunda parte, Gómez, asistió a Juan Cruz de los Santos para poner el 3 a 1.

Nuevamente, hay que destacar el gran nivel de la ofensiva tricolor. Gómez, López y De los Santos, mostraron la gran capacidad de ataque, tanto a nivel individual como colectivo.

El déficit tricolor se vio a nivel defensivo. Con claras desatenciones que se han reiterado en varios partidos y sobre el final de este encuentro, donde Progreso se adueñó de la pelota y llegó con peligro al área chica. Luis Mejía fue quien con seguridad pudo retener las pelotas más firmes del gaucho del Pantanoso.

Por la cuarta fecha del torneo Clausura, Nacional va a recibir al equipo de Boston River el próximo sábado a las 18.00, mientras que el próximo domingo Progreso recibe en el Estadio Abraham Paladino al conjunto de Danubio a las 10.30.