El homenaje será este viernes y sólo participarán integrantes de la familia del futbolista, cuerpo técnico, plantel y directivos de Nacional.

San Pablo se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer por penales a Atlético Nacional, luego de igualar 1-1 el partido de revancha en el Morumbí, a decir de Mintxo, “una cancha que nunca más será ajena”.

Hace un año atrás, más precisamente el 22 de agosto de 2024, Juan Izquierdo se desplomó sobre el mismo campo de juego y por la misma Copa Libertadores. Sufrió una arritmia cardíaca mientras jugaba con la camiseta de Nacional y falleció cinco días después, el 27 de agosto, a causa de una muerte encefálica tras un paro cardiorrespiratorio. El 29 de agosto fue velado en la sede social de Nacional y la gente pobló las calles para despedirlo.

Hubo un antes y un después de Juan Izquierdo en la interna de Nacional, en sus hinchas y en el sentimiento popular de Uruguay. También en la gente del tricolor paulista. La existencia y la desaparición física del futbolista dejaron un legado que sensibilizó a propios y extraños. En Liverpool y en Cerro, donde Juan dejó su huella, también lo recuerdan con cariño y no lo olvidarán.

A un año de su partida, el club de La Blanqueada le rendirá homenaje este viernes 22 en la ciudad deportiva de Los Céspedes. Será una ceremonia íntima, con la presencia de sus familiares, el plantel tricolor que dirige Pablo Periano y los dirigentes de la institución.

Tras su partida, la camiseta número 3 dejó de usarse. El viernes, en el homenaje, la directiva tricolor oficializará el retiro definitivo del dorsal. El símbolo de retirar la camiseta ha sido un acto que se ha prolongado a lo largo de los años. En el hecho más reciente de la pérdida de un futbolista, tras el accidente de los hermanos portugueses Diogo Jota y André Silva, el Liverpool inglés quitó de su espalda la camiseta número 20 que usaba el joven.

Juan Manuel Izquierdo Viana nació en Nuevo París en 1997. Integró el plantel principal de Nacional en dos etapas y vistió además las camisetas de Cerro, Wanderers, Liverpool, San Luis de México e incluso tuvo un paso por Peñarol.

La primera vez que vistió la casaca que el viernes retirarán los tricolores fue en 2022, año en el que se consagró campeón del Uruguayo junto con Luis Suárez. Una lesión lo marginó del plantel y se fue a Liverpool, club del que regresó cargado de copas obtenidas en uno de los mejores tiempos del negriazul, con un Campeonato Uruguayo ganado en su haber. Retornó a Nacional para la temporada 2024 y conquistó el Torneo Intermedio.

En julio de este año, Nacional recordó a Juan Izquierdo el día que el futbolista hubiese cumplido 28 años. En un mensaje publicó que su presencia “sigue viva en cada rincón del club”.