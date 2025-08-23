Por la cuarta fecha del torneo Clausura, Nacional y Boston River empataron sin abrir el marcador. El tricolor tuvo poca evolución en su juego y dependió de las individualidades ofensivas, mientras que Boston River logró sumar 4 de 6 puntos ante los grandes.
El encuentro tuvo un ida y vuelta interesante por parte de ambos equipos, aunque en ciertos momentos tuvo pocas ideas futbolísticas. Nacional mostró nuevamente errores a nivel defensivo, con varias imprecisiones, y Boston River fue quien tuvo la posesión del balón, donde también mostró un mejor juego colectivo.
Las aproximaciones del equipo Sastre hacia el área chica fueron claras y dejaron en evidencia nuevamente los errores en la defensa del equipo tricolor.
Juan Pablo Patiño tuvo dificultades en la marca, lo que ya mostró en encuentros anteriores, dejó amplios espacios y Boston River logró llegar con peligrosidad al área chica.
Sebastián Coates tuvo, por momentos, poca claridad en el fondo, con equivocaciones en las salidas. Cabe destacar que, a pesar de tener ciertas dificultades defensivas y con el juego colectivo, el equipo de Pablo Peirano tuvo algo de generación ofensiva.
Nacional encontró las oportunidades más claras y peligrosas en el ataque por parte de Nicolás Diente López y Maxi Gómez.
Aún así, el equipo dirigido por Jadson Viera, defendió con claridad la pelota y tuvo firme a su guardameta Bruno Antúnez. También se destacó en la posesión de la pelota, con buen traslado por bandas y los carriles centrales.
Si bien los del Barrio Bolívar se asociaron, tuvieron buenas participaciones grupales e individuales, su problema fue la concreción de las jugadas, donde la definición de la pelota no fue clara.
Por la quinta fecha del torneo Clausura, Nacional visitará a River Plate en el Parque Federico Omar Saroldi el próximo sábado 30 a las 16.00, mientras que Boston River recibe en el Campeones Olímpicos en la ciudad de Florida a Progreso el domingo 31 a las 20.30.
También los equipos tienen actividad por Copa AUF Uruguay. Nacional viajará a la ciudad de Minas para enfrentarse ante Huracán de Paso de la Arena el próximo martes 26 a las 20.30 en el Estadio Juan Antonio Lavalleja, mientras que Boston River visitará a Paso de la Arena SAD el miércoles 27 a las 20.30 en el Complejo Rentistas.