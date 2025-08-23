Bruno Antúnez, arquero, de Boston River, Lucas Villalba, de Nacional, Juan Cruz De Los Santos, de Nacional y Martín González, de Boston River, el 23 de agosto en el estadio Gran Parque Central.

Con este empate, Nacional dejó puntos en la tabla Anual, mientras que Boston River logró puntos importantes ante los grandes y se acomoda en el torneo Clausura.

Por la cuarta fecha del torneo Clausura, Nacional y Boston River empataron sin abrir el marcador. El tricolor tuvo poca evolución en su juego y dependió de las individualidades ofensivas, mientras que Boston River logró sumar 4 de 6 puntos ante los grandes.

El encuentro tuvo un ida y vuelta interesante por parte de ambos equipos, aunque en ciertos momentos tuvo pocas ideas futbolísticas. Nacional mostró nuevamente errores a nivel defensivo, con varias imprecisiones, y Boston River fue quien tuvo la posesión del balón, donde también mostró un mejor juego colectivo.

Las aproximaciones del equipo Sastre hacia el área chica fueron claras y dejaron en evidencia nuevamente los errores en la defensa del equipo tricolor.

Juan Pablo Patiño tuvo dificultades en la marca, lo que ya mostró en encuentros anteriores, dejó amplios espacios y Boston River logró llegar con peligrosidad al área chica.

Sebastián Coates tuvo, por momentos, poca claridad en el fondo, con equivocaciones en las salidas. Cabe destacar que, a pesar de tener ciertas dificultades defensivas y con el juego colectivo, el equipo de Pablo Peirano tuvo algo de generación ofensiva.

Nacional encontró las oportunidades más claras y peligrosas en el ataque por parte de Nicolás Diente López y Maxi Gómez.

Aún así, el equipo dirigido por Jadson Viera, defendió con claridad la pelota y tuvo firme a su guardameta Bruno Antúnez. También se destacó en la posesión de la pelota, con buen traslado por bandas y los carriles centrales.

Si bien los del Barrio Bolívar se asociaron, tuvieron buenas participaciones grupales e individuales, su problema fue la concreción de las jugadas, donde la definición de la pelota no fue clara.

Martín González, de Boston River, Maximiliano Gòmez, de Nacional y Mateo Rivero, de Boston River, en el estadio Gran Parque Central. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Por la quinta fecha del torneo Clausura, Nacional visitará a River Plate en el Parque Federico Omar Saroldi el próximo sábado 30 a las 16.00, mientras que Boston River recibe en el Campeones Olímpicos en la ciudad de Florida a Progreso el domingo 31 a las 20.30.

También los equipos tienen actividad por Copa AUF Uruguay. Nacional viajará a la ciudad de Minas para enfrentarse ante Huracán de Paso de la Arena el próximo martes 26 a las 20.30 en el Estadio Juan Antonio Lavalleja, mientras que Boston River visitará a Paso de la Arena SAD el miércoles 27 a las 20.30 en el Complejo Rentistas.