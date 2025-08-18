David Terans, de Peñarol, y Gabriel Arias, de Racing, el 12 de agosto, en el estadio Campeón del Siglo.

Pedro Milans corre con chances de ser titular en lugar de Leonardo Fernández; además, se definió el punto de encuentro para los hinchas carboneros.

En la tarde del domingo, la delegación de Peñarol salió rumbo a Buenos Aires, donde el martes a las 21.30 enfrentará a Racing por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores; la ida fue 1-0 para el carbonero en el Campeón del Siglo.

El vuelo fue corto y dentro de lo previsto; el plantel aurinegro llegó a Aeroparque a las 21.30 y se trasladó al hotel. El único entrenamiento será en la tarde del lunes en la cancha de Defensa y Justicia; luego habrá activación la mañana del partido, análisis del rival y charla técnica.

Pedro Milans se puede meter en el equipo titular

Peñarol apunta a cuidar el resultado y Diego Aguirre podría implementar un cambio defensivo formando línea de cinco en el fondo con el ingreso de Pedro Milans por Leonardo Fernández, lesionado.

El lateral derecho está recuperado de un desgarro y, si responde bien, podrá ir desde el arranque. De confirmarse, el carbonero formará con Brayan Cortés; Pedro Milans, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Javier Cabrera y Maximiliano Silvera.

Leo Fernández y Eduardo Darias viajaron con el plantel, pero ninguno de los dos estará a la orden.

Punto de encuentro

El punto de encuentro para los hinchas de Peñarol en Buenos Aires será en Puerto Madero, en la intersección Elvira Rawson de Dellepiane y Alférez de Fragata Joaquín Rivas. Deberán estar en esa locación desde las 15.00 y habrá 80 ómnibus disponibles que saldrán entre las 16.30 y 17.30. Las puertas del estadio se abrirán a las 18.30.

Luego del encuentro y sin importar el resultado, la parcialidad aurinegra permanecerá en la tribuna hasta que quede descongestionada la zona y la policía bonaerense habilite su salida.