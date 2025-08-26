Pedro Gallese, arquero de Orlando City, y Fafa Picault, de Inter Miami, durante un partido por la MLS, el 10 de agosto, en Orlando, Florida.

La selección incaica se juega sus últimas chances de meterse en el repechaje.

El jueves 4 se setiembre está marcado en el calendario como un día importante para las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Entre los partidos que pueden marcar la suerte de las selecciones, se destaca el que jugarán Uruguay y Perú a las 20.30 en el Centenario.

Para los celestes una victoria significará clasificarse, aunque también lo puede hacer con un empate e incluso con una derrota. El que no tiene mañana es Perú, que necesita ganar y que Bolivia y Venezuela no lo hagan, única forma de mantener una chance de llegar al séptimo puesto de la tabla, el que clasifica al repechaje intercontinental.

De Uruguay se sabe poco porque, como de costumbre, Marcelo Bielsa no adelanta ninguna clase de lista, ni de reservados ni de convocados. Sólo lo hace cuando ya están todos en Montevideo. Lo que sí se conoció, dicho por el propio involucrado, es que Kevin Amaro, extremo de Liverpool, uno de los mejores del campeonato uruguayo, está en la lista de reservados. Habrá que ver si se confirma su citación.

Óscar Ibáñez, DT de los incaicos, ya puso el foco en Montevideo. Dio su lista, en la que hay ausencias y sorpresas. Entre quienes no estarán se destacan los nombres de Paolo Guerrero, André Carrillo y Miguel Araujo, todos lesionados; tampoco serán de la partida Gianluca Lapadula ni Christian Cueva, en ambos casos por decisión técnica. Los peruanos, después de visitar a Uruguay, cerrarán las Eliminatorias en Lima, cuando reciban a Paraguay.

Convocados

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City SC), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Carlos Cáceda (FBC Melgar).

Defensas: Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco (Alianza Lima), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors), Oliver Sonne (Burnley FC), Marcos López (FC Copenhague), Matías Lazo (FBC Melgar).

Volantes: Renato Tapia (Al Wasl FC), Erick Noriega (Gremio), Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jairo Concha, Edison Flores (Universitario), Sergio Peña, Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima).

Delanteros: Alex Valera, Andy Polo (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Luis Ramos (América de Cali), Joao Grimaldo (Riga FC), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps FC).