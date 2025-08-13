Los jugadores y el cuerpo técnico de Paris Saint-Germain con el trofeo, tras ganar la final de la Supercopa de la UEFA 2025, en el estadio Friuli, en Udine.

El Tottenham de Rodrigo Bentancur, que fue titular, dominó el partido, pero el PSG lo empató sobre el final y lo ganó en los penales.

Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Liga de Campeones, y Tottenham Hotspur, monarca de la Liga Europa, se enfrentaron en Udine, Italia, por la final de la Supercopa europea. Tottenham, con Rodrigo Bentancur de titular, fue ganando 2-0, pero el PSG se despertó sobre el final y empató. En los penales marcó Bentancur, pero su equipo cayó 4-3.

Luis Enrique esperó, como todo el mundo, el buen aporte del tridente inicial de Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, pero tuvo que moverlo en el segundo tiempo, cuando quitó de la cancha al georgiano y, más tarde, a Doué. Fabián Ruiz, João Neves y Vitinha, sin embargo, sostuvieron el ritmo todo lo que pudieron frente a un Tottenham que pareció confirmar la supremacía con paciencia y eficacia.

El equipo inglés jugó un partido prolijo y eficaz, sólido en defensa y con el control de la situación a lo largo del partido en el Blue Energy Stadium. Tuvo en el uruguayo Bentancur una manija constante. Se fue al entretiempo con un resultado parcial de 1-0, producto del gol de Micky van de Ven en una jugada estudiada: Christian Cuti Romero bajó un centro del medio de la cancha que pateó el arquero y la peinaron en el área para que Palinha desatara en Chevalier toda su acrobacia. La pelota dio en el travesaño y en el rebote Van de Ven convirtió la apertura.

Rodrigo Bentancur, de Tottenham Hotspur, y Warren Zaire-Emery, de París Saint Germain, durante la final de la Supercopa de la UEFA 2025 en el estadio Friuli de Udine. Foto: Franck Fife, AFP

Entrado el segundo tiempo, el arquero de PSG despejó un derechazo de Richarlison que avisó del segundo. Un minuto después, el equipo inglés aumentó la ventaja en la cabeza del argentino Romero, luego de un centro medido de Pedro Porro. Todas las jugadas parecieron estar escritas previamente. Sin embargo, el equipo parisino descontó en los pies de Lee Kang-in, que probó desde afuera y venció a Guillermo Vicario. Faltaban cinco minutos. En los descuentos el equipo francés empató el partido con un gol de Gonçalo Ramos tras un centro de Dembélé.

En los penales, para el Tottenham convirtieron Dominic Solanke, Bentancur y Porro, pero falló Van de Ven, cuyo tiro lo atajó el arquero en su estreno, y pateó afuera Mathys Tel. En PSG, pese a que Vitinha falló el suyo, Ramos, Dembélé, Nuno Mendes y Lee Kang-in convirtieron los penales que le dieron el campeonato.